Ännu en NHL-svensk till HockeyAllsvenskan

Som sistaårsjunior slog han sig, något överraskande, in i Winnipeg Jets i början av förra säsongen. Det blev till sist 22 matcher i NHL under rookiesäsongen.

Nu inleder David Gustafsson den här säsongen i allsvenska Tingsryd. Den spelintelligenta centern lånas ut till den småländska klubben fram tills dess att Winnipeg drar igång sitt träningsläger. Det väntas ske i november.

Gustafsson har, trots sin ringa ålder, också hunnit göra två SHL-säsonger med HV71. Han gjorde tolv poäng båda säsongerna. Han var också förstecenter i det svenska JVM-lag som tog brons i vintras.

The #NHLJets have loaned forward David Gustafsson to Tingsryds AIF in Sweden’s HockeyAllsvenskan. Under the parameters of the agreement with Tingsryds AIF, Gustafsson will return when the 2020-21 season begins in North America.