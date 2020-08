MJÖRNBERG: Here we go again - kaos kommer före framgång? Idag 11:53

När fjolårssäsongen abrupt avslutades stod Vimmerby en match från kvalserien. Men succén föregicks av en minst sagt knölig höst.

Nu knakar det uppenbarligen igen. Är det så att kaos måste komma före framgång i klubben?



Ni minns hur det slutade ifjol. Hur Vimmerby efter en kaotisk höst där i stort sett allt gick snett under våren istället fick allt att fungera och rusade från fortsättningsserien och hela vägen fram till ett playoff 3 där de var på väg att smiska ut självaste Hudiksvall och nå en kvalserie innan corona kom ivägen.



Det var klang och jubelföreställning. Tränaren Phil Horsky hyllades som en frälsare och sportchefen Morgan Persson solade sig i glansen av några väldigt lyckade sena värvningar.



Den bilden överskuggar naturligtvis det faktum att hösten var rent utsagt miserabel.



Den sportsliga ledningen gick ordentligt bom på väldigt mycket inför säsongen och tvingades sparka sin nye tränare Peter Nordström redan i oktober efter missnöje från spelartruppen. Något som resulterade i ett ordkrig i tidningsrubrikerna som avslöjade en tydlig spricka mellan tränaren och sportchefen.



Den tilltänkte poängsprutan Henrik Eriksson och den tilltänkte bulldozern Jesper Bärgård lämnade klubben redan innan jul. Precis som backen Alexander Andersson som istället gick vidare till en roll som härförare i succégänget Halmstad.



Samtidigt gjorde Christian Blomqvist, som spelat en obetydlig roll i klubben säsongen dessförinnan, storstilad poängsuccé i östra serien med Wings och berättade om hur det aldrig hade funnits på kartan att återvända till Vimmerby där han aldrig riktigt trivdes.



Mot den bakgrunden, upp med handen alla som tänkte here we go again när skicklige forwarden Max Pålholm igår aviserade att han lämnar föreningen redan innan säsongen drar igång. Ännu en misslyckad värvning med andra ord.



Både spelaren och klubben hänvisar till att han inte fått något jobb som den stora anledningen till uppbrottet. Men oavsett orsak är det så klart ett underbetyg till värvningsarbetet när det funkar så dåligt för nyförvärv att de droppar av i tid och otid. Ska man tro kulissnacket är det väl dessutom inte helt omöjligt att fler kan komma att följa efter.



Detta i kombination med Jakob Karlsson-gate där klubben först inte kunde komma överens med sin trotjänare om ett nytt kontrakt och sedan när den saken väl var utagerad passade på att strippa honom på C:et på tröjan, gör inte direkt att det doftar harmoni om Vimmerby just nu.



Men det kanske är så att kaos måste komma före framgång i Småland och att allt detta palaver i slutändan mynnar ut i samma framgångsvåg som ifjol.



Men man kan ju tycka att det verkar lite smidigare att värva rätt och skapa arbetsro från början istället.



* * *



Karlskrona gnuggar på snabbt med att sätta ihop sitt lagbygge inför återkomsten i Hockeyettan och det går förstås inte att säga något annat än att de har lyckats kontraktera en hel rad väldigt intressanta spelare.



Än så länge saknar jag kanske den röda tråden, just nu ser det ut som ”en brokig samling skickliga spelare i en och samma påse” och inte så mycket mer. Men bygget är ju inte klart. Det är nog läge att ha is i magen och vänta in även de sista pusselbitarna innan några som helst farhågor uttalas.



* * *



I måndags släppte vi ett nytt avsnitt av er favoritpodcast om Hockeyettan, betitlat #141 Spriiiiita



Jag och maestro Skoglund diskuterar ett eventuellt insläpp för publik när serien drar igång och hur det kan komma att gå till. Hur många och vilka ska släppas in?

Dessutom diskuterar vi webbtv-abonnemangens vara eller inte vara, prestigen i Vimmerby, vikten av träningsmatcher och att släppa fram de unga, uppseendeväckande resultat, ett delikat målvaktsdilemma och tandskyddsgate.

Vi funderar över vad som händer när (inte om) ett lag drabbas av coronasmitta under pågående säsong och filosoferar över några övergångar. Bland mycket annat.

Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar (sök ”Mjörnbergs Trashtalk”) eller här: http://www.mjornberg.se/2020/08/24/141-spriiiiita/