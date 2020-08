Uppgifter: Toronto trejdar bort finske stjärnan

2014 draftades Kasperi Kapanen av Pittsburgh Penguins i förstarundan.

Han skickades dock till Toronto Maple Leafs i Phil Kessel-trejden 2015.

Nu ser dock den 24-årige finländaren ut att trejdas tillbaka till Pittsburgh.

Enligt Sportnets insider Elliotte Friedman jobbar parterna på en bytesaffär som ser till att forwarden återvänder till Penguins. Friedman uppger också att svenske Jesper Lindgren, som just nu är utlånad till Modo Hockey, också kommer att skickas till Pittsburgh. Toronto sägs åtminstone få ett förstarundeval tillbaka men alla detaljer i trejden är ännu oklara.

Kasperi Kapanen is being traded to PIT

TOR D prospect Jesper Lindgren also going to PIT. Sounds like a first-rounder is key part of return. TOR clearing space