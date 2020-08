Nya vändningen: Puljujärvi kan återvända till NHL

Jesse Puljujärvi ryktades till KHL, Schweiz och NHL i våras men såg ut att nobba alla tre alternativen då han skrev på ett nytt kontrakt med finka Kärpät. 22-åringen blev även assisterande kapten för klubben.

Nu uppger dock Sportsnet att Puljujärvi kan komma att spela i NHL kommande säsong ändå, trots det nya Kärpät-kontraktet.

Det ska nämligen finnas en "NHL-out" i avtalet som gör det möjligt för finländaren att lämna om han skulle skriva ett NHL-kontrakt.

22-åringens rättigheter ägs fortfarande av Edmonton Oilers och klubbens general manager Ken Holland har vid flera tillfällen ryktats försöka trejda bort Puljujärvi utan att få rätt värde i utbyte för finländaren.

Nu sägs Holland dock vara beredd att behålla Puljujärvi och satsa på honom.

”PRATADE OM HANS ROLL I LAGET”

Enligt Sportsnet har nämligen Ken Holland haft flera samtal tillsammans med agenten Markus Lehto under sommaren. Under ett Zoom-möte ska även Oilers-tränaren Dave Tippett samt Jesse Puljujärvi själv bjudits in för att prata om finländarens framtid i klubben.

– Vi pratade om vårt lag och hur vi såg honom passa in i lagbygget inför nästa säsong, säger GM Holland till Sportsnet.

Sportsnet säger att de har varit i kontakt med både Oilers och Puljujärvis agent och fått känslan av att den tidigare stortalangen kommer att skriva ett nytt kontrakt med Edmonton och spela NHL-hockey till hösten.

Det är därför möjligt att han inleder säsongen i Kärpät för att sedan lämna i november och försöka slå sig in i Edmonton.

Jesse Puljujärvi har tidigare spelat 139 matcher med Oilers men stod endast för bleka 17 mål och 37 poäng i NHL. Under sina tre säsonger i Nordamerika matchades han dock oftast i tredje- eller fjärdekedjan.

Den senaste säsongen har 22-åringen dock äntligen visat att han kan leva upp till den potential han besitter då han nästan snittade en poäng per match i Kärpät. Det blev totalt 53 poäng på 56 matcher vilket gav en fjärdeplats i Liigas poängliga.

