Nicklas Bäckström kan återvända till nattens match

I den första åttondelsfinalen mellan New York Islanders och Washington Capitals åkte Nicklas Bäckström på en sen tackling av Anders Lee.

Svenskstjärnan drabbades av en hjärnskakning och har sedan missat resten av matcherna mot Islanders.

Under tiden har hans Capitals tappat matchserien till 3-0 i matcher fram till man vann den senaste för att hålla sig vid liv och inte bli svepta.

Till nattens femte åttondelsfinal kan dock Washington få välbehövlig förstärkning. "Bäckis" har deltagit på dagens matchvärmning och kan vara aktuell för spel i natt.

Bäckström är vad som kallas för ett "game-time decision" vilket innebär att coacherna kommer fatta beslut om svensken ska spela eller inte strax innan matchstart.

Capitals coach Todd Reirden said Nicklas Backstrom (concussion protocol) participated in the morning skate today and remains a game-time decision for Game 5 vs. Isles tonight.



He'll meet with doctors and trainers today, as he has been doing.