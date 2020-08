Stjärnan fick matchstraff – när Leksand förlorade

Leksand ledde med både 2-0 och 3-1 mot Frölunda men tappade till en 5-4-förlust efter att Simon Hjalmarsson avgjort med endast 97 sekunder kvar att spela.

Snackisen efter matchen blev dock Leksandsstjärnan Marek Hrivíks matchstraff för "osportsligt beteende".

Det började utvisningstätt mellan Leksand och Frölunda. Jens Olsson drog på sig en tvåa för Frölunda men sedan var det Leksand som drog på sig fyra utvisningar i rad i den första perioden. Frölunda kunde dock inte förvalta lägena och strax efter att Leksand äntligen blivit fulltaligt kom också det första målet.

Stjärnvärvningen Peter Cehlárik har bara varit i Sverige i några timmar, då hans flygplan landade här under torsdagseftermiddagen. Han ville dock göra Leksandsdebut direkt och fick en drömstart på karriären i Dalarna. Slovaken höll sig nämligen framme och styrde in 1-0 till Leksand knappt 14 minuter in i matchen.

16 sekunder senare var Leksand i farten igen då ungtupparna Nils Åman och Emil Heineman kombinerade för 2-0 där junioren Heineman var den som skickade in pucken i nät bakom Johan Mattsson i Frölundakassen.

Leksand hade därmed en tvåmålsledningen efter den andra perioden. När pucken släpptes igen blev det plötsligt mer gruffigt än vad någon hade trott i en träningsmatch.

Efter en situation framför Leksandsmålet hamnade nämligen Lucas Nordsäter och Mats Rosseli Olsen i slagsmål vilket ledde till blodvite hos Nordsäter.

I samma situation får Marek Hrivík matchstraff. Han bedöms gå in som tredje man i situationen och får 5+20 minuters utvisning för "unsportsmanlike conduct".

FRÖLUNDA VÄNDE UNDERLÄGE TILL SEGER

I det efterföljande powerplayspelet lyckades dock inte Frölunda göra mål. Reduceringen kom i stället ett par minuter senare då Janne Juvonen stod för en riktigt tavla genom att ge bort pucken till Linus Nässén som enkelt kunde skicka in 2-1.

Efter 40 spelade stod det dock 3-2 till Leksand efter båda lagen gjort varsitt mål.

Den tredje perioden började dock perfekt för Göteborgslaget då Joel Mustonen kvitterade till 3-3 två minuter in i perioden.

Sedan tog man även ledningen då Patrik Carlssonsatte 4-3 till Frölunda i spel 5-mot-3. Daniel Olsson Trkulja fick dock in en kvittering för Leksand och matchen såg ut att gå till förlängning. I slutet av matchen slarvade dock Leksandsförsvaret vilket gjorde att Simon Hjalmarsson fick pucken och kunde skjuta in 5-4 med endast 97 sekunder kvar av matchen.

Leksand har nu förlorat båda sina första träningsmatcher medan Frölunda revanscherade sig efter förlusten senast mot HV71.

Leksand – Frölunda 4–5 (2-0,1-2,1-3)



Leksand: Peter Cehlárik, Emil Heineman, Jon Knuts, Daniel Olsson Trkulja.

Frölunda: Linus Nässén, Theodor Lennström, Joel Mustonen, Patrik Carlsson, Simon Hjalmarsson.