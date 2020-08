Tidigare SHL-spelaren klar för spel i Frankrike

2015 vann han, som ett äkta Per Kenttä-fynd, hela HockeyAllsvenskans poängliga när han representerade Asplöven. Sen blev det spel i Luleå under två år och i Mora under en säsong. Men på 150 matcher i SHL blev det bara 56 poäng - vilket var färre än han gjorde på en säsong i HockeyAllsvenskan.

Efter att ha lämnat svensk hockey 2018 har Jacob Lagacé spelat en säsong i Norge och en i Tyskland - och nu byter han land igen. Nästa säsong kommer den 30-årige kanadensaren spela i Rouen i Frankrike. Det är samma klubb som häromdagen presenterade Greg Squires.

Säsongen som gick gjorde Lagacé 16 poäng (6+10) på 49 matcher för Krefeld i den tyska högstaligan.