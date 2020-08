Bekräftat: Allsvenska klubben hämtar in NHL-förstärkning

Almtuna får in en minst sagt fin förstärkning till inledningen av den hockeyallsvenska grundserien.

Under måndagskvällen bekräftade klubben att man lånar in Detroits svenske back Gustav Lindström under säsongsinledningen.

Lindström har tidigare tränat med klubben och nu blir det alltså även matcher för backen, som spelade i klubben mellan 2014 och 2018.

– Tanken var att jag precis som förra året skulle få vara med här och träna lite innan jag åker över. Nu när det går att lösa att jag får spela lite matcher också det gör det bara ännu roligare, säger Lindström.



16 MATCHER MED DETROIT

Lindström har 87 allsvenska matcher med Almtuna på meritlistan sedan tidigare. Den gångna säsongen blev det 16 NHL-matcher för Detroit Red Wings för Östervåla-sonen.



– Det ska bli kul att starta upp Hockeyallsvenskan och jag hoppas att vi kan göra några bra matcher, hjälpa Almtuna att ta några poäng och komma upp i tabellen innan jag drar. Jag har några gamla kompisar som spelar här så det ska bli riktigt kul. Man har ju spelat här i fyra år så det är kul att vara tillbaka, fortsätter Lindström.



Tanken är att Lindström startar säsongen i Almtuna innan han åker över till Detroits träningsläger i mitten på november.

