Chicagos hopp lever – efter målvaktens kanoninsats

Kniven mot strupen.

Då kunde slutspelsrävarna Chicago Blackhawks komma segrande ur den fjärde åttondelsfinalen mot Vegas Golden Knights för att undvika att bli svepta.

Drake Caggiula satte 1-0 tidigt i matchen och senare i den första perioden kunde Chicago även utöka till 2-0 efter ett mycket märkligt mål.

Matthew Highmore kom ner precis mot sarghörnet och slängde in pucken mot mål från bakom den förlängda mållinjen. Pucken styrs då olyckligt in i mål via Robin Lehners huvud.

Vegas skulle få revansch endast 18 sekunder då Shea Theodore reducerade men det var det enda målet som de skulle göra i matchen.

Trots massivt tryck på mål från riddarna så kunde de inte få hål på Blackhawks-målvakten Corey Crawford som räddade 48 av 49 skott och såg lika bra ut som han gjorde när Chicago vann sina senaste Stanley Cups.

– Jag såg de flesta skotten utan problem. Det var en del som jag fick syn på sent men vi hade också några viktiga skottblockeringar från backarna. Om vi ska komma tillbaka i den här serien måste vi fortsätta på det sättet. Skönt att äntligen få den där första vinsten, det ger oss momentum och tro på att vi kan greja detta, säger Crawford på presskonferensen efter matchen.

LEHNERS SEGERSVIT BRUTEN

I Vegas-lägret var det dock besviket efter att man vunnit skotten överlägset men missat möjligheten att svepa serien.

– Jag tycker att vi gjorde vår bästa match i den här serien men vi belönades inte för vårt fina spel. Chicago väntar på kontringar och hugger på varenda litet misstag. De har en del bra spelare när det kommer till just det, säger Robin Lehner efter matchen.

Den svenske stjärnmålvakten har nu slutligen fått förlora i Vegas-tröjan. Hans svit på sju raka vinster sedan trejden från just Chicago till Vegas har därmed brutits.

Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights 3–1 (2-1,0-0,1-0)



Chicago: Drake Caggiula (1), Matthew Highmore (3), Alex DeBrincat (1).

Vegas: Shea Theodore (4).

Vegas leder med 3-1 i matcher.