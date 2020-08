Skriver historia – yngst genom tiderna

Philadelphia Flyers har i flera år varit ett starkt lag som inte riktigt lyckats nå framgång, bland annat på grund av bristande målvaktsspel.

Frälsaren mellan stolparna heter nu Carter Hart och han verkar vara lösningen på Flyers problem.

I nattens tredje åttondelsfinal mot Montreal Canadiens räddade Hart nämligen 23 av 23 skott och höll nollan. 22-åringen blev därmed den yngsta burväktaren i Philadelphia Flyers 53-åriga historia att hålla nollan i en slutspelsmatch.

Flyers och Hart revanscherade sig efter plumpen i förra matchen. Då förlorade man med hela 5-0 och målvakten blev utbytt efter att ha släppt fyra puckar förbi sig på 26 skott.

– Vi alla steppade upp. Vi visste att den förra matchen inte var vår bästa, det var inte i närheten av vad vi är kapabla att göra. Det var riktigt viktiga för oss att komma ut och sätta tonen direkt och få det första målet för att sedan kämpa sönder dem, säger Carter Hart till nhl.com.

