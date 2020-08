Spikar målvaktsparet: ”Finns mer att plocka ut”

25-årige Andreas Ljunggren blir Tingsryd trogen.

Under måndagen meddelar klubben att man har kommit överens om en kontraktsförlängning med målvakten.

– Tingsryd är inget stort ställe men det gör att alla kommer varandra väldigt nära och vi blir som en liten familj, säger Ljunggren till klubbens hemsida.

Han kom till Tingsryd från Hockeyettan 2017. Sedan har Andreas Ljunggren blivit TAIF trogen.

Nu står det klart att han även återvänder till klubben kommande säsong, som kommer att bli hans fjärde i Tingsryd.

– Vi är glada att vi kan meddela att vi har skrivit ett nytt kontrakt med Andreas Ljunggren. Andreas går nu in i sin fjärde säsong med Tingsryd. Vi tror mycket på Andreas och vi är övertygade att det finns mer att plocka ut av honom. Därför känns det jättebra att vi har kommit överens om ytterligare ett år, säger Tingsryds målvaktstränare Mikael Sandberg till klubbens hemsida.

”TRIVS KANONBRA”

Tingsryds AIF var det sista allsvenska laget som inte hade minst två målvakter på kontrakt inför nästa säsong. Nu spikar de målvaktssituationen inför kommande säsongen då man kommer att ha Adam Åhman och Ljunggren som tandem till hösten.

– Tingsryd är inget stort ställe men det gör att alla kommer varandra väldigt nära och vi blir som en liten familj. Även att ha Sampan som målvaktstränare är en av anledningarna till att jag trivs så bra. Gemenskapen i laget och träningen gör att jag trivs kanonbra, säger 25-åringen själv om förlängningen.



Under sina tre tidigare allsvenska säsonger med klubben har Ljunggren spelat 57 matcher, haft en räddningsprocent på 90,4 samt släppt in 2,92 mål per match.

