2010 talet bjöd på några klassiska finalserier, med skrällar, game 7-rysare och otroliga one man-shows. Vi fick se superstjärnor som Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Patrick Kane och Alex Ovetjkin vinna Conn Smythe Trophy. Vi fick också se en "doldis" som Justin Williams vinna den mest prestigefyllda individuella trofén.

Men det är ju inte alltid Conn Smythe Trophy-vinnaren är den spelare som sticker ut mest i slutspelet. Ibland kanske den verkliga slutspelskungen finns i förlorarlaget, eller till och med i ett lag som åker ut tidigare i slutspelet.

Med tanke på att vi just nu är inne i ett brännhett förstaslutspel på 20-talet väljer jag idag att blicka tillbaka på ett virvlande 2010-tal - och ranka de tio bästa slutspelsinsatserna under det senaste decenniet.

10. Daniel Brière, 2010

Tre spelare lyckades nå upp i 30 poäng under ett och samma slutspel, under 10-talet. Jevgenij Kuznetsov gjorde flest, med 32 poäng på 24 matcher 2018. Logan Couture gjorde 30 poäng på 24 matcher 2016, och Daniel Brière gjorde 30 poäng på 23 matcher 2010. Chicago vann Stanley Cup det här året, efter en finalseger mot Brieres Philadelphia. Men om Philadelphia hade vunnit är det inte omöjligt att Briere hade vunnit MVP-priset. Han vann exempelvis den interna poängligan med sju poängs marginal. Det är dock möjligt att Chris Pronger, som också var högaktuell för listan, hade plockat hem priset.

Det som gör Brières slutspel så imponerande är såklart faktumet att höjde sig något kopiöst efter grundserien. Då gjorde han "bara" 53 poäng på 75 matcher. Det var varken första eller sista gången som Brière höjde sig i slutspelstider. Under karriären snittade han 0.94 poäng per match i slutspel - och 0,72 i grundserien. Men inget av hans många imponerande slutspel kom i närheten av den magiska våren och försommaren 2010. Då var han nära att ta Philadelphia till Stanley Cup.

9. Victor Hedman, 2015

Det är lätt att glömma bort nu, men Victor Hedman sågs faktiskt som en besvikelse under sina inledande år i NHL. Han petades till och med, av någon anledning, från OS-truppen 2014. Ett år senare var han en av slutspelets bästa spelare.

Slutspelet 2015 kallades för Hedmans "coming out-party". Det var där han till sist tog klivet från en "potentiell världsback" till att bli en världsback. Han klev upp på en ny platå där, och blev en av världens bästa hockeyspelare. Svensken bar ett då ganska nederlagstippat Tampa Bay till final och hade varit en gjuten Conn Smythe Trophy-vinnare om Lightning hade besegrat Chicago Blackhawks i finalen.

Egentligen var Hedman ännu bättre slutspelet 2016, då Tampa föll i den sjunde och avgörande konferensfinalen mot Pittsburgh (utan Steven Stamkos, dessutom). Men det som gör att det är 2015 års Hedman som kommer med på listan är att han då på ett ännu tydligare sätt bar sitt Tampa Bay - och att det var då han fick sitt stora genombrott.

Victor Hedman på NHL Awards 2018.Foto: Jeff Speer/Icon Sportswire



8. Jonathan Toews, 2010

Visst, Patrick Kane var finalens stora behållning. Dessutom avgjorde han hela kalaset. Och visst, Danny Brière vann poängligan. Men Jonathan Toews var slutspelets bästa spelare. Det var slutspelet 2010 som gav honom den ikonstatus han haft sedan dess. I grunden var Chicagokaptenen en tvåvägscenter redan då, men i det här slutspelet var han också totalt dominant i offensiven.

Jonathan Toews gjorde 29 poäng på 22 matcher (den fjärde högsta poängnoteringen under 2010-talet) och vann rättmätigt Conn Smythe Trophy. Man kan absolut hävda att Jonathan Toews, överlag, är en smula överskattad. Men de år Blackhawks har vunnit Stanley Cup har han varit fenomenal varje år. Aldrig bättre än 2010, dock.

7. Sidney Crosby & Jake Guentzel, 2018

Här väljer jag en duo, i stället för en spelare.

Pittsburgh vann Stanley Cup 2016 och 2017, med Sidney Crosby som MVP båda gångerna. Men 2018 var han egentligen som allra mest dominant. Då åkte man dock ut redan i andrarundan mot de blivande mästarna Washington.

Tillsammans med Jake Guentzel bildade han ett otroligt radarpar det här slutspelet. Duon gjorde 19 mål och totalt 42 poäng på bara tolv matcher. Med sina 1,75 poäng per match hade de decenniets bästa poängsnitt i slutspelet, av de som spelade mer än en slutspelsrunda. Guentzel gjorde tio mål på tolv slutspelsmatcher och Crosby landade på nio. Snacka om att Pittsburghduon var i storslag.

Jake Guentzel och Sidney Crosby.



6. Tuukka Rask, 2013

Patrick Kane vann Conn Smythe Trophy 2013, men om Boston hade vunnit finalen hade det priset utan tvekan gått till Tuukka Rask. Den finske burväktaren stod för en av de bästa målvaktsinsatserna under 2010-talet.

Han vann 14 av 22 matcher, släppte in 1,88 mål per match och räddade 94 procent av skotten. Även om Tuukka Rask fortfarande är en världsmålvakt, och även om han vann Vezina Trophy först år 2014, undrar jag om han någonsin har varit bättre än han var under slutspelet 2013. Hans slutspel kan hamna under kategorin "värt ett bättre öde", för i min värld råder det inga tvivel om att han var den bästa spelaren. Bättre än Patrick Kane som fick Conn Smythe Trophy.

Igår meddelade Rask att han hoppar av slutspelet. Ett tråkigt besked för alla inblandade, såklart. Han har vid flera tillfällen visat att han är en slutspelsmålvakt.

5. Alex Ovetjkin, 2018

Vem som gjorde flest mål i ett och samma slutspel under 2010-talet? Dum fråga. Ni vet förstås svaret. Det var förstås Aleksandr Ovetjkin. Washingtons superryss gjorde 15 mål på 24 matcher och gick med det förbi Joe Pavelski och Marian Gaborik som hade gjort 14. 14 gjorde även Mark Scheifele 2018 - på bara 17 matcher. Han hade också kunnat slå sig in på den här topp-tio listan efter den galna målformen.

Ovetjkin vann Conn Smythe Trophy och kommer med på listan, till skillnad från Jevgenij Kuznetsov som gjorde 32 poäng och med det var bäst på 2010-talet. "Ovie" stack på något sätt ut mer ändå, trots Kuznetsovs poängshow. Om det har att göra med att människan av natur gillar Ovetjkin mer, eller om han helt enkelt bara har en spelstil som sticker ut mer, låter jag vara osagt. Att den ryske målsprutan skulle in på listan var dock givet.

Totalt landade Ovetjkin på 27 poäng, vilket var sjunde flest under 2010-talet.

Nicklas Bäckström och Alexander Ovetjkin.Foto: Chris Williams/Icon Sportswire



4. Jonathan Quick, 2012.

Jonathan Quick vann Conn Smythe Trophy 2012. Han levererade då det, statistiskt sett, bästa slutspelet av en målvakt under 2010-talet. Han räddade 94,6 procent av skotten och släppte in otroliga 1,4 mål per match. Båda de kategorierna toppar han. Dessutom vann han 16 matcher och förlorade bara fyra. Här stod den akrobatiske målvakten på toppen av sin karriär, redan som 26-åring.

Los Angeles kom in i slutspelet som sista lag men förlorade sen alltså bara fyra matcher på hela året. Ja, spelare som Anze Kopitar, Dustin Brown, Justin Williams, Mike Richards och Drew Doughty var också otroliga - men slutspelsresan hade inte gått så lätt om det inte vore för Jonathan Quicks femstjärniga målvaktsspel rakt igenom.

Det blev en Stanley Cup-vinst även år 2014 - men det går att säga att Jonathan Quick aldrig nådde upp till 2012 års nivåer igen.

Jonathan Quick.Foto: Bildbyrån



3. Duncan Keith, 2015.

En tokgiven vinnare av Conn Smythe Trophy 2015 var Duncan Keith. Som jag skrev tidigare hade Victor Hedman vunnit den, lika givet, om Tampa vunnit "cupen", men nu var Keith gjuten. Det här var verkligen ett slutspel, och en finalserie, som dominerades av backarna.

Chicago spelade i princip på fyra backar det här slutspelet. Joel Quenneville matchade Keith, Brent Seabrook, Niklas Hjalmarsson och Johnny Oduya stenhårt, medan Kimmo Timonen matchades sparsamt med namn som Michal Roszival, David Rundblad och Kyle Cumiskey i tredje backpar.

Keith gjorde 21 poäng under slutspelet, den näst bästa noteringen av en back under 2010-talet (Efter Brent Burns 24 poäng 2016) och var dominant över hela isen. Som kronan på verket sköt han också det avgörande målet i match sex, som säkrade Chicagos tredje titel på sex år. Keith har två Norris Trophy i prisskåpet, men frågan är om han någonsin varit bättre än under slutspelet 2015.

Duncan Keiths avgörande mål i finalen.



2. Erik Karlsson, 2017

Få slutspelsinsatser har blivit lika legendariska, närmast mytologiska, som Erik Karlssons år 2017. Halvskadad spelade han mer eller mindre halva matcherna, och utöver att han bara spelade med en hel fot spelade han också med hela sitt lag på axlarna. Ottawa Senators hade inte ett klappkasst lag, Mike Hoffman var bra, Bobby Ryan gjorde ett fint slutspel och Craig Anderson var bra i mål - men faktumet att det är de tre namnen som lyfts fram som Erik Karlssons komplement säger allt.

Det här var en enmansshow av den svenske backen.

Karlsson gjorde 18 poäng på 19 matcher och var dominant på ett sätt som vi nog inte såg en utespelare vara under hela 2010-talet. Här var Erik Karlsson hockeyvärldens stora stjärna, tillsammans med Connor McDavid och Sidney Crosby. Det var liksom dom tre som lyftes fram som världens tre bästa spelare. Karlsson var så bra att han nog hade kunnat vinna Conn Smythe Trophy även om Ottawa förlorat Stanley Cup-finalen om de hade gått dit. Men så blev det ju inte.

De mötte blivande mästarna Pittsburgh i konferensfinalen och den gick till sju matcher - och till förlängning i den sjunde matchen. Där vann Pittsburgh Penguins och eliminerade Erik Karlssons chanser att vinna Stanley Cup. Kanske den bästa chansen han någonsin kommer få. Det var ett tråkigt slut på en av de bästa svenska slutpelsinsatserna någonsin - och en 2010-talets bästa i hela hockeyvärlden.

Erik Karlsson.



1. Tim Thomas, 2011



Ryktet säger att tvillingarna Sedin, Ryan Kesler, Roberto Luongo och de övriga fortfarande vaknar upp kallsvettiga om nätterna efter att ha drömt mardrömmar om Tim Thomas. Den då 37-årige amerikanen hade haft en märklig karriär, med spel i AIK och Finland, och slog igenom i NHL som 33-34-åring. 2009 vann han Vezina Trophy, som 35-åring, men 2011 tog han sitt spel till en ännu högre nivå.

Han vann Vezina Trophy även då, och blev också den mest givna Conn Smythe Trophy-vinnaren på länge. Han hade förmodligen vunnit den även om Boston förlorat den så klassiska finalen mot Vancouver. Tim Thomas släppte in åtta mål på sju matcher. Han höll två nollor och släppte in ett mål i tre matcher. I fem av sju matcher släppte han alltså in ett mål eller färre. Det är så otroligt att det knappt går att ta in.

Finalserien överlag var så magisk, så knäpp, oförutsägbar och hatisk att den alltid kommer ses som en av den moderna erans mest minnesvärda serier - och Thomas gjorde den än mer minnesvärd. Vancouvers superstjärnor, med tvillingarna Sedin i spetsen, kunde helt enkelt inte få hål på den så problematiske amerikanen. De behövde kämpa så otroligt mycket för varje mål. För varje retur, till och med.

På 25 matcher under slutspelet räddade Tim Thomas 94 procent av skotten och släppte in ungefär två mål per match. Några andra målvakter har, rent statistiskt, haft bättre slutspel. Men rent spelmässigt var Thomas överlägsen. Framför allt under finalen, då han stundtals kändes helt omöjlig att överlista.

Tim Thomas med Conn Smythe Trophy 2011.Foto: Bildbyrån/Bruce Jeesop