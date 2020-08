Finske stjärnmålvakten avbryter slutspelet – lämnar bubblan

Sedan tidigare har Roman Polak, Sven Baertschi, Mike Green och Karl Alzner alla utnyttjat den rätt spelarna har att avstå från spel i sommarens Stanley Cup-slutspel.

Nu har ytterligare en spelare valt att avstå från spel – och det är inte vilken spelare som helst.

Boston Bruins finske stjärnmålvakt Tuuka Rask meddelade under lördagen att han inte kommer att vara kvar i NHL-bubblan i Toronto.

– Jag vill så klart vara här med mina lagkamrater och kämpa, men just nu finns det viktigare saker än hockey för mig, som att vara med min familj, skriver Rask i ett uttalande.



Enligt en överenskommelse mellan ligan och spelarfacket NHLPA kan spelarna välja att avstå från spel i sommarens Stanley Cup-slutspel utan att straffas av ligan eller sina respektive lag.

Rask vaktade kassen i fyra av Bruins slutspelsmatcher innan dagens beslut. På dessa fyra matcher vann Rask bara en och hade en blygsam räddningsprocent på 90,4 procent.

I och med Rasks avsked kommer Jaroslav Halak att ha rollen som förstamålvakt i Bruins, medan någon av Max Lagacé och Dan Vladar får agera reservmålvakt.

