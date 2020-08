LAKEWOOD RANCH, FL (HOCKEYSVERIGE.SE)



Vi har just avslutat ett unikt kapitel i NHL-historien. Det här är inget vi lär få se bli en permanent slutspelsmodell och det bekräftades också av de flesta spelare som uttalade sig i frågan under förra veckan. Det var en tillfällig lösning och en kompromiss för att uppnå bästa möjliga balans av delaktighet, rättvisa och marknadsmässiga fördelar för ligan i en mycket svår situation.

Inte heller lär vi få se åtta lag som nyss slagits med näbbar och klor för att få spela slutspelshockey sitta och bli upphetsade över en samling pingisbollar. Draftlotteriet i går kväll blev en märklig och smått utdragen händelse som slutade med precis det där härliga konspirationssnacket vi hade väntat oss. Alla hade ju trott att Montreal skulle åka ut med huvudet före och sedan landa väntade storstjärnan Alexis Lafrenière – men se så blev inte fallet. Istället var det New York Rangers – de åkte ut på röven i tre raka och blev därmed det enda lag som inte vann en enda match i bubblan – som kunde skratta bäst och sist när Gary Bettmans pingisbollar snurrat färdigt. Efter Montreal och möjligen Toronto är ju New York Rangers den klubb alla tror har allra mest fördelar eftersom de är mäktigast och rikast och det är där ligans huvudkontor ligger.

FANNS MER BEHÖVANDE LAG

Så här: det fanns lag som hade behövt Lafreniere bättre. Klubbar som Winnipeg, Minnesota, Pittsburgh och Nashville är på väg åt lite fel håll med åldersstrukturen på sina lagbyggen och hade verkligen mått bra av en NHL-redo draftetta som kunde sälja biljetter redan i vinter. Rangers har ju faktiskt redan ett mycket spännande talangsystem och det här gör nu att deras nybygge får en rejäl boost och nog kan bli att räkna med redan nästa säsong.



Men likväl: efter allt elände och oro som drabbat staden under den här våren och sommaren behövdes lite glada nyheter för sporten i New York. De förtjänade det här precis lika mycket som alla andra klubbar som var med i lotteriet – och nu får Lafreniere spela på en av de allra största scenerna kväll ut och kväll in och det är bra för ligan som helhet.

Men åter till isen. Lotterier i all ära, det var ju hockey vi var sugna på efter fem månaders stiltje och det har vi nu fått i form av avgörande matcher, heta övertidsdraman och en god portion knuff och gruff och slutspelsnerver, varje kväll i nio dagar.

Slutbetyget? Jag kan inte se playin-serierna och hockeybubblan som något annat än en rungande succé.

Alexis Lafrenière.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



ETT MYCKET GOTT BETYG TILL NHL

För det första: NHL har lyckats genomföra två hela veckor av hockeybubbla och hela kvalspelet utan bakslag i form av positiva COVID-tester. Det betyder inte att de närmaste två månaderna blir en problemfri dans på rosor, men det är likväl ett mycket gott betyg till organisationen som ligger bakom.



För det andra: vi som suttit hemma i TV-sofforna har fått en alldeles utmärkt produkt serverad. Att skaka liv i en helt tom arena är verkligen ingen lätt uppgift, men tack vare en modig och kompetent produktion av ljud, ljus och dekor har det hela gått vägen. Avsaknaden av publik gav möjlighet för ligan att plocka bort skyddsnäten ovanför plexiglasen och öka på antalet kameror i arenan. När utslagningsmatcherna väl började och artister som Connor McDavid och Sebastian Aho började rulla ut sin repertoar glömdes de tomma läktarna gradvis bort. Under femte matchen mellan Toronto och Columbus igår var vi nog inte särskilt många som tänkte på dem över huvudet taget. Jag säger inte att det är lika bra som ”på riktigt”, men det är glädjande att det här slutade vara en snackis redan efter ett par dagar.

För det tredje: vi fick ett par saftiga skrällar och ligan och TV-bolagen kanske inte gillar det, men det säger en hel del om hur jämn den här sportens högsta nivå är. Visst, det går att fråga sig hur rättvist det i slutändan blev att bottenseedade Chicago och Montreal som kom till kvalrundan med runt 70 poäng i bagaget spelar vidare medan Edmonton och Pittsburgh som hade över 80 nu får åka hem och slicka såren. Men att ge topplagen fler fördelar än ”hemmaplan” hade ju bara blivit konstigt för så gör man ju inte i ett vanligt slutspel där det inte sällan skiljer uppåt 30 poäng mellan ettan och åttan i en konferens. Både Pittsburgh och Edmonton förlorade sina matchserier med 1–3, de tog sig aldrig till den där femte matchen och hade alltså inte ens räddats av att få börja sina serier med 1–0 i matcher. De har inga andra att skylla än sig själva.

Så vad händer nu?

"KUL ATT DE ÄR MED OCH SKRÄLLER"

Det är synd för produkten att vi inte längre får se värdklubbarna Edmonton och Toronto och deras storstjärnor. För fjärde året i rad är det mest krisrubriker som under ett par månader kommer att omgärda två av ligans medialt sett mest intressanta lag. Edmonton är felbyggt och McDavid/Draisaitl för ensamma. Toronto floppar igen och måste göra sig av med någon ur den dyra toppkvartetten, som återigen misslyckades med att leverera i en direkt avgörande match. De här diskussionerna känner vi igen och det kommer att bli en lång, surmulen väntan på nästa säsong i de båda hubbstäderna.



Men om vi istället vänder på det hela: att Montreal är tillbaka i de här sammanhangen med ett lag som har en del intressanta framtidsnamn ger en extra dimension till mediebevakningen i Kanada. Calgary och Vancouver i all ära, men det hela svalnar av rätt rejält utan Crosby, McDavid och Auston Matthews. För en utomstående må Montreal ha fört en anonym tillvaro i ligan i många år nu, men i Kanada är det alltjämt en institution med ett massivt pressuppbåd. Jag tror inte de har särskilt mycket att sätta emot Flyers, men kul att de är med och skräller.

Ur ett svenskt perspektiv var det såklart ett trist slut för Henrik Lundqvist, men något annat hade man väl inte väntat sig egentligen. Det är klart att man också lider med svenskarna i Nashville, en stad som ligger mig varmt om hjärtat där jag förutom Tampa har bevakat klart mest NHL-hockey genom åren. Predators har inte många chanser kvar att gå långt i slutspelet nu, som det känns. Men ur svensk och småländsk synvinkel är det både välförtjänt och roligt att äntligen få se Oliver Ekman Larsson spela slutspelshockey igen. Det är åtta år sedan sist.

Men som helhet kan jag inte låta bli att undra: är detta en revansch för den defensiva mentaliteten i NHL?

Äntligen slutspelshockey för Oliver Ekman Larsson igen.Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports



ETT PAR BUSSAR SKA PARKERAS

Det har varit målsnålt på sina håll i många serier och med undantag för Chicago-Edmonton och den klassiska fjärde Toronto-matchen har de riktigt vilda festerna uteblivit. Columbus, Arizona, New York Islanders och Montreal spelar vidare – tunga kollektiv med begränsad stjärnglas. Bortanför Crosbys, McDavids och Matthews uttåg är nu elva av ligans 20 poängbästa spelare borta. Två av tre Hart-kandidater. Norris-favoriten (?) Roman Josi är borta och vi vet ju ingenting alls ännu, men i värsta fall kan det vara slutspelat även för Victor Hedman. Besked väntas under tisdagen men det kan tyvärr bli ett riktigt ledsamt sådant, att döma av allt hemlighetsmakeri.



Mitt i detta stjärnfall har vi istället alla tre Selke-finalisterna kvar och två av Vezina-kandidaterna plus målvaktsfantomer som Carey Price och Darcy Kuemper och en stekhet Joonas Korpisalo och vi harJohn Tortorella och Claude Julien och Barry Trotz och Rick Tocchet och de här ska nu var för sig kliva upp och försöka få stopp på en ny radda stjärnor.

Det här betyder kanske inte att vi sitter här i höst och ser tillbaka på coronaslutspelet som återkomsten av ”The Dead Puck Era” – till sist tror jag att offensiva powerhouses kommer att dra det längsta strået i sina serier i de flesta fall.

Men nog är det ett par bussar som ska parkeras i bubblan den här veckan…