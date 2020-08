Detroit skickar talangerna till Europa

SHL har fått se flera spelare, så som Tobias Björnfot, Linus Sandin, Nils Höglander, Fredrik Händemark och Theodor Lennström, lånas tillbaka till Sverige från NHL för att matchas igång innan säsongen 2020/21 drar igång i Nordamerika.

Nu väljer Detroit Red Wings också att skicka två av sina största talanger till Europa.

Filip Zadina valdes sexa i draften 2018 av Detroit och den gångna säsongen fick den 20-årige tjecken spela 28 matcher i NHL, på dessa gjorde han åtta mål och sju assist för 15 poäng.

Forwarden kommer nu att återvända till Tjeckien för att spela i HC Ocelari Trinec. Noterbart är att Zadina kommer från Pardubice och har HC Dynamo Pardubice som moderklubb – men nu kommer han alltså att spela i rivalen Trinec.

Update: The #RedWings have loaned Filip Zadina to HC Ocelari Trinec (Czech) and Moritz Seider to Mannheim (DEL). pic.twitter.com/WpowzO2GgR