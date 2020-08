Målvaktstalangen håller nollan – direkt i säsongspremiären

Jesper Myrenberg fick bästa möjliga start på säsongen 2020/21. 20-åringen räddade 39 av 39 skott och nollade därmed SHL-laget Örebro som var på besök i ABB Arena.

Marcus Bergman blev hjälten framåt för Västerås då han sköt båda målen i 2-0-segern.

Det var ett rejält försvagat Örebro som åkte till Västerås för säsongens första träningsmatch. SHL-laget valde att inte spela Jhonas Enroth, Nick Ebert, Rasmus Rissanen, Rodrigo Abols, Robert Leino, Borna Rendulic och Robin Kovács.

Istället fick fem juniorer Elias Ekström, Filip Forsmark, Oscar Geschwind, Erik Norén och Theodor Pistek chansen i truppen.

Så som det brukar vara i den första matchen efter ett längre uppehåll så var det bitvis lite hafsigt spel och pucken studsade omkring mycket på isen.

Det blev hemmalaget Västerås IK som tog hem segern i säsongspremiären. Det allsvenska laget vann med 2-0 efter att unge Jesper Myrenberg briljerade i kassen för VIK. Han stängde igen direkt från första nedsläpp och räddade alla 39 skott som Örebro sköt på honom. Det blev alltså bästa möjliga start på säsongen för 20-åringen.

TVÅMÅLSSKYTT HJÄLTE FRAMÅT

Även Marcus Bergman hade en rolig första dag tillbaka på jobbet.

Först inledde han målskyttet i inledningen av den andra perioden då pucken gled ut i mittzon och han hade chans att komma i ett friläge. Örebro-målvakten Jonas Arntzen åkte långt ut och försökte få tag i pucken men Bergman hann före, kunde peta pucken förbi Arntzén och lägga in den i ett tomt mål.

Halvvägs in i matchen bytte Örebro målvakt, Arntzén gick ut och in kom istället Daniel Marmenlind, som ska spela i Västervik kommande säsong. Bergman fick då göra mål på båda Örebros målvakter då han i slutet av den andra perioden kunde bryta in på mål från den ena sargen och lägga in pucken bakom Marmenlind.

I tredje perioden tryckte SHL-laget på för en reducering men Myrenberg höll alltså tätt.

Västerås spelar sin nästa träningsmatch på torsdag då Färjestad kommer till ABB Arena. Örebro ska nu åka hem och spelar hemma mot Djurgården på torsdag.

Västerås IK – Örebro HK 2–0 (0-0,2-0,0-0)



Västerås: Marcus Bergman 2.

Örebro: –