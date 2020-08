Glädjebeskedet: Stjärnbacken spelklar

I höstas var Dougie Hamilton en av NHL:s allra bästa backar då han snittade nästan en poäng per match. Då bröt han olyckligt vadbenet i januari och tvingades till vila under en längre period.

För honom kom därför NHL-pausen lägligt då det skulle ge honom tid att komma tillbaka starkare. Innan Carolina Hurricanes reste till Toronto för att gå in i NHL-bubblan stod det dock återigen klart att Hamilton var skadad, den går gången var det dock ett nytt bekymmer som plågade honom.

Hamilton kunde därmed inte medverka i Hurricanes play in-serie mot New York Rangers men det spelade inte så stor roll då "Canes" ändå gick ut och körde över Rangers och svepte serien.

När det nu blir betydligt tuffare motstånd för Carolina i form av Boston Bruins, som svepte Hurricanes i fjolårets slutspel, är dock 29-åringen redo för comeback.

Rod Brind’Amour says Dougie Hamilton will take warm up and he expects him to play in Game 1 tonight