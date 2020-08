Buffalo Sabres skaffar ny look

Efter att ha haft marinblått som sin lagfärg de senaste tio åren är det nu dags för förändring för Buffalo Sabres.

Under tisdagen meddelade klubben att man nu i stället kommer att ha den ljusare färgen Kungsblått som sin nya färg och man byter därför design på både loggan och tröjan.

”Vårt mål genom den här processen har varit att skapa en tidlös tröja som respekterar lagets arv och som samtidigt blickar mot framtiden. Att återvända till vårt älskade Kungsblått var bara början. Vi vill också skapa något verkligen unikt. För att göra det var vi tvungna att identifiera nyckelfaktorer som hyllar det som gjort vår förening så speciell genom alla dessa år”, skriver Sabres på sin hemsida.

Lovin' the new look 😍



See more photos: https://t.co/8NSC5AfGRe pic.twitter.com/6Lcu49IESh