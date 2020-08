Hedman kan missa inledningen av slutspelet

Victor Hedmans status inför Stanley Cup-slutspelet är fortfarande oklart.

Nu kommer uppgifter som säger att han riskerar att missa inledningen av serien mot Columbus Blue Jackets på grund av den bevarade fotskadan han ådrog sig i sista seedningsmatchen.

Tampa Bay Lightning riskerar att gå in i åttondelsfinalen mot Columbus Blue Jackets utan kaptenen Steven Stamkos och stjärnbacken Victor Hedman.

Hedman såg ut att dra på sig en ankelskada i den sista seedningsmatchen mot Philadelphia Flyers.

Det var i samband med att svensken gick från att åka framlänges till baklänges som han föll till isen i smärtor. 29-åringen hade sedan problem med att ta sig upp på fötter igen innan han kunde ta sig in i avbytarbåset och sedan vidare in i spelartunneln där han tog ut sin frustration på klubban och väggen.



Efter matchen kunde Lightning-coachen inte ge något besked om hans status.

– Vi vet inte hur länge han blir borta, men när din Norris Trophy-finalist saknas så skapar det ett hål i laguppställningen, sade Jon Cooper till nhl.com då.

Per Coop during his media avail, the status of Victor Hedman will be determined tomorrow.