Succémålvakten borta – på obestämd tid

Flera år i rad har Elvis Merzlikins imponerat stort på VM för Lettland och varit en bra målvakt i den schweiziska ligan. Ingen hade dock kunnat förvänta sig den jättesuccé som 26-åringen stått för den här säsongen.

I grundserien räddade han 92,3 procent av alla skott han fick på sig och släppte in 2,35 mål per match. I vintras var han inne i en otrolig period då han höll nollan i fem av åtta matcher. Merzlikins har därför hjälpt till att fylla tomrummet som Sergej Bobrovskij lämnade efter sig när han skrev på för Florida Panthers.

Nu kommer dock ett negativt besked för Columbus Blue Jackets inför slutspelsrundan mot Tampa Bay Lightning. Elvis Merzlikins kommer att saknas, av okänd anledning, på obestämd tid.

Columbuscoachen John Tortorella säger själv att han inte vet när Merzlikins kommer kunna återvända till spel igen.

Tortorella on Elvis Merzlikins: "He's out. I'm not sure how long." #CBJ