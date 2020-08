Efter Calder-nobben – Olofsson prisas ändå

Victor Olofsson hade en succésäsong som rookie i NHL.

Svensken nobbades dock i nomineringen till Calder Trophy som ligans bästa rookie. Nu prisas han dock av egna klubben Buffalo Sabres.

Victor Olofsson hade öst in mål i både SHL och AHL innan han tog klivet upp till Buffalo Sabres för att etablera sig i världens bästa hockeyliga.

Även i NHL fortsatte dock succén då han inledde säsongen i rasande fart och gjorde mål i nästan varenda match.

En skada sabbade dock för succérookien som till slut landade på 20 mål och 42 poäng på 54 matcher. Med detta kom han fyra i rookiepoängligan trots att han missade 15 matcher.



Olofsson prisades som den bästa rookien i NHL för både oktober och december. Han var därmed den enda rookien den här säsongen att prisas som månadens bästa två gånger. Trots det nobbades han till Calder Trophy. I stället var det Cale Makar, Quinn Hughes och Dominik Kubalik som nominerades till NHL-utmärkelsen.

Our Rookie of the Year is @vickeo, of course. 🙌



Details: https://t.co/BiUV7MJOHd pic.twitter.com/q7OUCD9Hvz