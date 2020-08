Uppgifter: NHL-klubben sparkar sin GM

De senaste säsongerna har varit tunga för Florida Panthers. De har haft en ung och spännande "core" och känslan har hela tiden varit "i år är året då de tar sig till slutspel".

Pantrarna har dock endast lyckats kvalificera sig för slutspelet två gånger under de tio år som Dale Tallon har varit general manager i klubben. Båda gångerna, 2012 och 2016, blev det respass redan i första rundan.

Efter att Florida nu förlorade play in-serien mot New York Islanders med 3-1 i matcher ska det ha blivit sista droppen för klubbledningen som nu uppges ha bestämt sig för att låta Tallon lämna sitt jobb.

Fox Sports-reportern Andy Strickland var först med nyheten och sedan dess har även Sportsnet bekräftat att uppgifterna stämmer.

Hearing a change is coming with the Florida Panthers. Team moving on from Dale Tallon #flapanthers