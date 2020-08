HV71:s glädjebesked: Stjärnan inleder säsongen i Sverige

Linus Sandin återvänder till SHL och HV71.

Liksom en rad andra spelare som skrev NHL-kontrakt i våras har den sena säsongsstarten i AHL och NHL ställt till det för Nordamerika-planerna. Därför väljer nu Philadelphia att låta 24-åringen inleda säsongen i Jönköping.

Transaction: We have loaned right wing Linus Sandin to HV71 of the Swedish Hockey League (SHL).