DOKUMENT: ”Det kunde lika gärna varit jag som satt i den där bilen”

Sommaren 2014 befann sig den då 17-årige Brock Boeser i Piestany, Slovakien, där han tillsammans med det amerikanska U18-landslaget precis skulle till att dra igång med den prestigefyllda juniorlandslagsturneringen Ivan Hlinka Memorial.



Turneringen hade inte ens hunnit till att börja innan Boeser nåddes av den fruktansvärda nyheten att fyra av hans bästa vänner varit med om en allvarlig bilolycka hemma i Minnesota. En av vännerna hade skadats allvarligt och låg i koma flera månader, medan Boesers andra vän, Ty Alyea, skadats så svårt att han senare avled av skadorna.

Förbundskaptenerna gav Boeser tillåtelse att åka hem till familj och vänner, men han valde istället att stanna i Slovakien och hjälpte senare sitt USA till en tredjeplats i turneringen med sex mål och två assist på fem matcher.

– Det var nog en av de värsta veckorna i mitt liv. Att försöka hantera alla känslor och besluta om jag skulle åka hem eller stanna där (i Slovakien)… Föräldrarna till Ty sade att jag skulle stanna kvar och känner jag honom (Ty) rätt var det nog det han ville att jag skulle göra också, har Boeser berättat för Sportsnet.

Under minnesstunden till den avlidne vännen, som Boeser missade på grund av turneringen i Slovakien, ringde han sin mamma, Laurie, så att hon kunde föra fram ett budskap till en av vännernas mamma: ”Jag gjorde målet”.

Boesers mamma förstod inte riktigt innebörden, men när Laurie förde fram hälsningen på begravningen brast vännens mamma ut i ett stort leende.

– Han hade lovat att göra ett mål för hennes son och så klart gjorde han det. Det var överväldigande, sade Laurie Boeser i juni 2015.

***

När Vanocuer Canucks under gårdagskvällen tog sig an Minnesota Wild i den tredje play in-matchen lagen emellan var det på dagen sex år sedan den tragiska bilolyckan inträffade.

Sedan Alyea gick bort 2014 har Boeser haft som vana att att hedra sin kompis minne genom att skriva datumet, ”8.6.14”, samt initialerna ”TA” följt av sitt nummer 6 på sin klubba som en del av hans förberedelser inför bataljerna i NHL.

Precis som för sex år sedan i Slovaloem var det Alyea som fanns i Boesers tankar när han skrinnade ut på uppvärmningen inför mötet med Wild. Det var Alyea som fanns i Boesers tankar när han snappade upp Elias Petterssons retur framför Alex Stalock i Wild-kassen och rakade in 1–0-målet.

Det var också Alyea som fanns i Boesers tankar när han satte sig på avbytarbänken efter målet, uppenbart rörd, pekandes mot himlen innan sänkte huvudet ned mot marken.

– Att få göra ett mål för honom… Det var speciellt.

– Det har varit en väldigt känslosam dag. Jag försökte bara göra det mesta av det därute på isen.

I vanliga fall brukar Boeser och hans kompisar träffas den 6 augusti för att hedra minnet av sin avlidne vän. Den här gången kunde Boeser inte vara med, då coronaviruset satt hela NHL:s spelschema på ända.

– Men jag vet att de träffades i dag och fanns där för varandra, säger Boeser.

After scoring, Brock Boeser pointed to the heavens for his best friend Ty Alyea who passed away in a car accident on this day in 2014. pic.twitter.com/2Nuo6XN98C