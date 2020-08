”Blivit bombad med personangrepp från Karlskrona-håll”

Väsby IK Hockey är äntligen tillbaka i Hockeyallsvenskan igen efter att ha fått Karlskrona HK:s plats.

Nu börjar ett intensivt arbete för klubb- och sportchefen Tom Tärnström som ska få ihop en allsvensk förening på knappt två månader. Truppen är egentligen redan klar men ambitionen är att spetsa till den.

– Vi siktar väl på att landa på sex nya spelare. Det kommer bli lite av ett pussel att se vad man ska ta in och vilka som vi får låna ut, säger Tärnström till hockeysverige.se.

– Det är full rulle här, jobbar från tidig morgon till sen kväll, men det är bara kul nu att vara igång på riktigt.

Orden är Tom Tärnströms. Han är sportchef i Väsby IK som i måndags blev klara för spel i Hockeyallsvenskan efter flera säsonger i Hockeyettan.

Efter att Karlskrona HK inte klarat licenskraven degraderades klubben till Hockeyettan och det blev alltså Väsby som fick KHK:s plats.

För hockeysverige.se berättar VIK-sportchefen om känslorna efter att det nu slutligen är officiellt att de får den allsvenska platsen.

– Det är väl framför allt en lättnad, att man nu vet vad som gäller. Fram till mitten av juli var det bara ångest, fram och tillbaka. Ena dagen lät det som att Karlskrona skulle gå under i morgon och andra dagen var allt fantastiskt och de hade koll på allt. Man kastades väldigt mycket fram och tillbaka, säger han och fortsätter:

– När Appellationsnämndens beslut kom då var känslan att det var 99 procent säkert. Då hade två olika nämnder gått in och kollat och gjort samma bedömning, det skulle väldigt mycket till för Riksidrottsnämnden skulle gå in och ändra det då. Från mitten av juli har vi börjat förberedelser och från i förrgår när det definitiva beslutet kom så får vi börja verkställa allting i praktiken.

För Tom Tärnström väntar nu därför ett riktigt intensivt arbete för att klubben ska bli redo för allsvenskt spel med allt vad det innebär.



– För mig handlar det jättemycket om sporten. Hålla koll på spelare och vilka som ska in och hur vi löser truppen med allt kring kontrakt, lägenheter och allt sånt. Det är nya regler kring hur man jobbar med avtal i Hockeyallsvenskan. Det är mycket med arenan som behöver göras, numrering på alla sektioner, stolar och så vidare. Det är mycket sådant. Lite kring säkerhet också, kolla belysning.

Det låter som mycket siffror och pappersarbete att hålla koll på för din del.

– Nu är det bara roligt att ha kunnat sätta igång. Det här är det vi har drömt om. Nu har vi precis börjat dra igång men om ett tag, när allt har lagt sig lite, då kommer man nog vara rätt så matt.

Tärnström beskriver det alltså som en stor lättnad när det klart att det blir spel i Hockeyallsvenskan.

”JAG HAR FÅTT GANSKA MYCKET SKIT”

Från vissa håll har det dock ifrågasatts hur rättvist det är att Väsby tilldelas den allsvenska platsen utan att få spela om det eller vinna ett kval.

Detta är dock ingenting som berör honom.

– Jag bryr mig inte för fem öre om det där. Det är så reglerna ser ut. Om man ska prata sportsligt, att vi inte har spelat oss upp, så fick vi ju faktiskt inte någon chans. Vi vann allt man kunde vinna under säsongen, vi vann Allettan, vi vann Hockeyettan-finalen och vi hade vunnit Kvalserien också.

– I grund och botten så är det ju så reglerna ser ut, det är inget att gnälla över. Det pratas mycket om att det är orättvist och sådär men det finns ett regelverk som sätter kraven för spel. Det är ju inte vi som bestämmer reglerna som gör att det blir så här.

Trots att han menar att det "inte är något att gnälla över" så har vissa tagit det väldigt allvarligt. Tom Tärnström berättar nu för hockeysverige.se att han har fått ta emot många arga meddelanden från KHK-fans.

– Jag har ju fått ganska mycket skit, blivit bombad från Karlskrona-håll. Det är ju riktiga personangrepp och allt det där, för att vi har fått deras plats. Vi är ju bara en konsekvens av deras öde. Vi har bara snällt fått gå och vänta på ett beslut. Man behöver ju inte vara arg eller så på oss för det. Det är bara så det är.

Personangrepp är ju aldrig kul, hur var det?

– Jag blev rätt så chockad faktiskt, jag trodde att folk hade lite mer hyfs än så. Sedan är det inget som berör mig så. Jag tar inte åt mig, jag vet att det inte är personligt utan det är de som är frustrerade. Jag tycker att det är väldigt låg nivå. Det ska inte behöva förekomma, speciellt när det är inte något som vi har kunnat styra.

Jag tycker att det är väldigt låg nivå. Det ska inte behöva förekomma, speciellt när det är inte något som vi har kunnat styra



Väsby IK vann Hockeyettan-finalen.

Det återstår nu knappt två månader till den planerade allsvenska premiären. För Väsby innebär det kort tid att ställa om. Laget har dock fått några veckor ytterligare ledigt innan man ska samlas, eftersom säsongsstarten sköts upp.

– Det är såklart jättenegativt allt som händer med coronan, men samtidigt ger det oss lite mer luft att jobba på. Vi skulle ha dragit igång med fystesterna men nu med tanke på att säsongen skjuts upp så får vi flytta fram det ett par veckor. Det känns som att vi ligger bra till och har koll på läget.

SKA VÄRVA IN SPETS

Väsby IK har egentligen en full trupp med två målvakter, åtta backar och 13 forwards, klubben ska dock ändå värva in ett antal nya spelare. För Tom Tärnström väntar ett tufft jobb att få ihop truppen då alla de kontrakt som redan skrivits följer med upp till Hockeyallsvenskan.

– Ja, egentligen så säger inte de kontrakten vilken serie vi tillhör. Många av de kontrakten skrev jag ju redan förra säsongen. De sitter vi ju med nu. Vi får se lite hur vi gör med allting.

– Vi hymlar ju inte om att det ska in nya spelare. Vi siktar väl på att landa på sex stycken, det är väl målsättningen. Det kommer bli lite av ett pussel att se vad man ska ta in och vilka som vi får låna ut då.

Vad letar ni efter att värva in?

– Vi har sagt att allt som vi ska ta in ska göra oss bättre. Det ska liksom inte vara några marginalspelare. Det ska vara spelare som gör oss bättre direkt. Det som vi siktar på är väl en ny förstafemma, kanske inte exakt en klar femma men ja, du fattar.

– Vi har kollat alla lagdelar och kollar efter det som gör oss bättre. Tittar vi så här, vi var Hockeyettans bästa lag, det får man inte glömma heller. Vi förlorade inte många matcher över 60 minuter liksom. Jag har jättestor respekt för att Hockeyallsvenskan är en bättre serie. Vi måste ju vara ödmjuka men samtidigt inte för ödmjuka. Vi ska inte tro inte att det är utomjordingar som vi möter.

Tärnström vill dock understryka att stommen kommer vara kvar i truppen och man ser ingen mening med att värva ihop ett helt nytt lag.

– Jag tror ändå på det vi har och målet är att helt enkelt spetsa till det som redan finns. Vi står inte för att bara byta ut spelare bara för att. Vi tror mycket på den här gruppen som vi har byggt upp under flera år och de har bara blivit bättre och bättre. Förra säsongen var verkligen ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Det här blir en tuff utmaning för dig med tanke på att det är mindre än två månader till nedsläpp?

– Ja, så är det väl. Men vi är inte rädda för utmaningar heller. Det är klart att det inte är optimalt läge, men jag är inte så orolig. Det finns bra spelare tillgängliga och jag är helt säker på att vi kommer att landa bra namn.

Är förhoppningen att ni ska kunna presentera något snart?

– Vi har ju kommit långt med många, det finns en en del namn. Nu har vi ju gått från att planera allt till att börja verkställa. Så det kommer börja trilla ut något eller några namn här om en eller två veckor.

Visst, vi kanske inte har de bästa förutsättningarna från start men jag tänker inte sätta några begränsningar på var vi kan hamna i Hockeyallsvenskan



Har ni satt någon målsättning nu över kommande säsong?

– Nej, sånt sätter väl sig mer när vi får ihop gruppen och alla träffas. Långsiktigt handlar det ju såklart om att vi ska etablera oss i Allsvenskan. Det blir lite som det blir nu. Det andra året kommer vi få jobba mer från start och ha bättre förutsättningar. Båda vad gäller spelarmarknaden men även från själva marknadssidan; hur vi säljer in allsvensk hockey från april inte augusti som det blir nu.

Med tanke på förutsättningarna, handlar det då bara om att överleva den här säsongen?

– Jo, det är väl självklart steg ett. Sedan vill jag inte sätta några begränsningar. Vi har legat i botten när det kommer till spelarbudget i Allettan och vi har aldrig varit ett lag som har haft störst resurser. Ändå har vi åkt omkring i Hockeyettan och överraskat. Visst, vi kanske inte har de bästa förutsättningarna från start men jag tänker inte sätta några begränsningar på var vi kan hamna. Från klubbens sida så är ju såklart steg ett i vår plan att vi ska hålla oss kvar.

”ALLA KOMMER TIPPA OSS SIST”

Väsby IK Hockey kommer naturligtvis vara underdogs när de går in i Hockeyallsvenskan, något som Tom Tärnström är beredd på.

– När vi kommer in i det här läget och med hur det ser ut så, alla kommer ju tippa oss att komma sist. Det är inte något jag är förvånad över heller, så är det alltid som nykomling.

– Alla spelare vet också att det här är deras chans att visa upp sig. Det här är något som de har drömt om också. Det ska bli spännande, det kan bli en häftig dynamik där också.

Han själv känner dock naturligtvis optimism kring återkomsten till Hockeyallsvenskan.

– Vi ska gå in med inställningen om att vi ska ha bra resultat. Samtidigt så får vi vara ödmjuka, det är en av Europas bästa serier. Vi kan inte tro att det ska bli någon dans på rosor, men vi har ingen överdriven respekt heller. Vi tror på oss själva.

Viktor Tuurala ska stå i båset för Väsby IK.

Det råder dock stor osäkerhet kring hur det blir med Hockeyallsvenskan 2020/21. Tidigast möjliga premiärdatum är just nu 1 oktober men ligan vill inte inleda säsongen om det inte går att ha publik på läktarna. Det finns därför en risk att säsongen skjuts upp ytterligare.

– Jag vill väl inte spekulera allt för mycket i sådant, det är ju lite tid kvar till 1 oktober som är datumet som är satt och vi får se vad som händer där.

– Mycket hänger ju kanske också på hur det blir med fotbollen nu den närmaste tiden. Självklart hoppas man ju på publik till viss del. Om man skulle spela Hockeyallsvenskan utan publik, så är jag tveksam till hur det skulle se ut på olika håll. Jag tror inte att det är något alternativ.

Tom Tärnström räknar med att det inte kommer vara möjligt att spela inför fulla arenor men hoppas ändå att man kan komma med en lösning som gör att det ändå kan finnas publik på matcher. Han tror därför även att klubbarna inte skulle påverkas alltför negativt så länge man kunde garantera att det släpps in lite åskådare i alla fall.

– De enda som kanske har full arena hela tiden är väl kanske Björklöven så till viss del tror jag ändå många skulle klara sig ändå. Säg typ att man kan släppa in 30-50 procent av arenans kapacitet så tror jag att flera klubbar skulle klara sig på det, avslutar Tärnström.

