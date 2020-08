Vilka nya målvakter finns i SHL och hur kommer det gå för dem? Hur kommer klubbarna stå sig på målvaktssidan? Här har jag försökt sammanställa hur de 14 SHL-lagens målvaktssituationer ser ut till kommande säsong.

Målvaktssidan är alltid väldigt avgörande för ett lags säsong. Det finns alltid något lag som faller på en svag målvaktssida eller något lag som överträffat förväntningarna på grund av exceptionella burväktare.

Här synar jag därför alla 14 SHL-lagens målvaktspar och kollar vilka som har värvats in och vilka förväntningar som det kan finnas på de olika målvakterna.

(Notera att detta inte är en rakning på något sätt och ett lags målvaktspar kommer inte att jämföras med något annat lag).

BRYNÄS IF

Viktor Andrén NY!

Samuel Ersson



Efter den otroliga succésäsongen som Ersson hade i Hockeyallsvenskan med Västerås var förväntningarna höga på den dåvarande juniormålvakten när han plockades tillbaka till Brynäs. Frågan är om han inte fick för mycket förtroende, på en för hög nivå, lite väl snabbt.

Han vaktade kassen i 35 SHL-matcher, ungefär där en förstemålvakt brukar och jag är tveksam till att han som 20-åring var redo att axla det ansvaret i en stor klubb som Brynäs. Det ska dock noteras att hans medelmåttiga statistik inte bara går att skylla på Ersson själv, under vissa perioder hade han inte världens bästa hjälp av försvararna.

Känslan är därför att det kommer att bli bättre både för Brynäs och Ersson när Viktor Andrén nu har värvats in från Växjö. Andrén har visat att han har ett väldigt högt tak (SM-finalserien 2018) men har delvis haft problem att vara bra över en lägre period vilket syntes i Växjö den gångna säsongen, återigen bakom ett svagt försvar dock.

Om Andrén/Ersson delar på ansvaret och vaktar kassen i ungefär hälften av matcherna vardera känns detta som ett riktigt gediget målvaktspar.

Ersson & Andrén. Foto: Bildbyrån



DJURGÅRDENS IF

Niklas Svedberg

Mantas Armalis NY!

Svedberg hade en tung säsong i Timrå och hans status var därför tveksam när han värvades till Djurgården. Det går dock inte att säga något annat än att 30-åringen bevisade tvivlarna fel. Speciellt i inledningen av säsongen var en av SHL:s allra bästa målvakter och visade att han fortfarande är en toppmålvakt på denna nivå.

Här plockas även in Mantas Armalis som spontant känns som ett mycket bättre alternativ för avlastning jämfört med hur det såg ut i vintras med Robin Jensen men främst med Karri Rämö. Den litauiske målvakten var skadeplågad i Skellefteå den gångna säsongen och hade svårt att komma upp i nivå därefter.

För Djurgårdens del får de hoppas att han kan vara skadefri samt hitta tillbaka till spelet han hade innan skadan.

Svedberg & Armalis. Foto: Bildbyrån



FRÖLUNDA HC

Johan Mattsson

Niklas Rubin



Frölundas målvakter kanske inte kan ses besitta spetsegenskaper som gör att någon av dem räknas bland de allra bästa keeprarna i SHL. Som ett tandem känns det dock som att den här duon är helt klart i topp.

Rubin inledde säsongen oerhört starkt för nästan ett år sedan men trappade sedan av lite och då kunde Mattsson komma in och spela bra igen. Känslan är att om de kan växla på ett liknande sätt kommande säsong så har Göteborgslaget ett stabilt par.

Mattsson och Rubin spelade ungefär lika mycket i fjol (30/25) och hade snarlik statistik.

Rubin & Mattsson.Foto: Bildbyrån



FÄRJESTAD BK

Henrik Haukeland NY!

Arvid Holm

Jesper Eliasson NY!

Officiellt har Färjestad tre målvakter i truppen inför nästa säsong men här kommer ju Jesper Eliasson lånas ut, förmodligen till Hockeyallsvenskan även om målvaktsplatserna bland HA-lagen börjar sakteliga försvinna.

Holm kom in som en stor överraskning den gångna säsongen och konkurrerade faktiskt ut rutinerade räven Markus Svensson. Om han bara kan bygga vidare från det spelet kan han verkligen etablera sig som en högklassig burväktare på SHL-nivå innan han sticker över till Nordamerika.

Norrmannen Haukeland är intressant. Hans enda säsong i SHL var i Leksand 2016/17 och då spelade han okej med tanke på att han inte var förstavalet i ett bottenlag. De tre senaste säsongerna har dock varit riktigt fina för 25-åringen som hade en supersäsong när Timrå gick upp i SHL 2018. Därefter har han haft två starka år i Finland och känslan är att han är mycket bättre förberedd för att vara en SHL-målvakt den här gången än vad han var för fyra år sedan i Leksand.

Holm & Haukeland.Foto: Bildbyrån



HV71

Jonas Gunnarsson

Hugo Alnefelt



Oj, oj. Här snackar vi intressant. Det är samma målvakter som i vintras men känslan är att det är ett målvaktspar som bara blir bättre och bättre.

Gunnarsson fortsätter vara en av SHL:s allra mest stabila och felfria målvakter utan att få de där stora rubrikerna medan Alnefelt fick ett explosivt genombrott i HV71 och nu bara kommer kunna bygga vidare från den succén. Han kommer kunna lära sig mycket av Gunnarsson och känslan är att det här kan bli ett av de mest gedigna paret i ligan.

Det enda frågetecknet är hur det kommer att se ut när Hugo Alnefelt försvinner och är förstemålvakt för Sverige i JVM. Kommer Gunnarsson klara av att matchas så hårt flera matcher i rad? Förmodligen men det saknas ett klockrent tredjeval, även om Hampus Hedman kan lyftas upp från J20 och debutera.

Gunnarsson & Alnefelt.Foto: Bildbyrån



IK OSKARSHAMN

Joe Cannata NY!

Tex Williamsson



Tex Williamsson inledde, precis som hela Oskarshamn, väldigt bra i höstas men tappade sedan ju längre säsongen led. Nu är dock debutsäsong i SHL bortsopad och det känns som att han kan växla upp någon nivå till.

Nyförvärvet är dock mer spännande. Joe Cannata var den överlägset bästa målvakten i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen men amerikanen hade även ett otroligt stabilt försvar framför sig. Det är därför inte given succé nu när han kommer upp får spela mot tuffare motstånd samtidigt som han kanske inte får samma hjälp som i Björklöven.

Det Oskarshamn förmodligen söker mest med sina målvakter är förmodligen stabilitet. Den gångna säsongen hade man SJU (!) målvakter registrerade för laget (inklusive lån), och fem olika målvakter som vaktade kassen i minst en match för IKO. Det håller helt enkelt inte för en SHL-säsong.

Cannata & Williamsson.Foto: Bildbyrån



LEKSANDS IF

Axel Brage

Janne Juvonen



Den här är klurig.

Juvonen värvades in för att vara den toppmålvakten som han var säsongen tidigare i Mora men av någon anledning lyfte han aldrig riktigt på samma sätt i rivalen Leksand. Trots att han från början var tänkt som förstavalet så tappade han den rollen mer och mer ju längre säsongen led och det ryktades vid flera tillfällen att han skulle lämna och att LIF skulle hämta in någon annan.

Mot slutet av säsongen började dock Axel Brage visa att det kanske är värt att ge honom en ordentlig chans på SHL-nivå, som han inte riktigt fått tidigare i sin långa karriär. Känslan är att det är Brage som är värd att satsa på men frågan är om finske Juvonen kommer nöja sig med att endast vara andravalet.

Brage & Juvonen. Foto: Bildbyrån



LINKÖPING HC

Jonas Gustavsson

Niklas Lundström NY!

Någon man vet med säkerhet är att "Monstret" alltid kommer leverera mellan stolparna. Även om han har svajat stundtals och gjort en del misstag under sin tid i LHC har han trots allt varit en av få ljusglimtar i ett lag som annars varit relativt svagt de senaste åren.

Han har dock blivit 36 år i oktober och man undrar ju när åldern kommer hinna ikapp Gustavsson på allvar, för än har han inte hämmats av det.

Niklas Lundström är nästan helt oprövad på den här nivån. Han har visserligen gjort 19 matcher i SHL tidigare men det var för sju till tio år sedan och därefter har mycket hänt. 27-åringen var dock magnifik i Vita Hästen i slutet av säsongen 2019/20 och om han kan föra med det spelet till SHL kan det här bli riktigt bra för Linköping.

Lundström & "Monstret"Foto: Bildbyrån

LULEÅ HF

David Rautio

Jesper Wallstedt



Att Luleå förlorade Joel Lassinantti till KHL kan vara den största förlusten av alla SHL-lag inför nästa säsong. Därför har jag sett en del som menar att Luleå kanske har det sämsta målvaktsparet i ligan till hösten vilket jag tycker är lite väl hårt.

Rautio var bra bakom Lassinantti och höll även hyfsad nivå i Brynäs dessförinnan. Jag tror att han har mer att ge och bevisa. Samtidigt har Luleå en 17-åring som kallas för "den största målvaktstalangen Sverige producerat sedan Henrik Lundqvist".

Sådana superlativ kanske är onödiga att slänga sig med i onödan men det står helt klart att det är en mycket intressant målvakt som de har där uppe i Norrbotten. Under sin unga karriär har Wallstedt redan hunnit bli den yngsta burväktaren någonsin i Hockeyettan (14 år, tio månader och en dag) samt den yngste målvakten i SHL:s historia (17 år, tre månader och 26 dagar).

Det ska bli mycket intressant att se hur han utvecklas när han på allvar kommer få känna på regelbundet SHL-spel.

Rautio & Wallstedt. Foto: Bildvyrån



MALMÖ REDHAWKS

Oscar Alsenfelt

Lars Volden



Finns inte jättemycket att säga här.

Alsenfelt är en av de bästa SHL-målvakterna i modern tid (2010-talet) medan Lars Volden har kunnat avlasta på ett hyggligt sätt när det behövts. Om norrmannen kan höja sig lite jämfört med tidigare samtidigt som Alsenfelt håller ungefär samma nivå så är detta ett toppar i ligan.

Volden & Alsenfelt.Foto: Bildbyrån



RÖGLE BK

Christoffer Rifalk

Johan Gustafsson NY!

Lite svårbedömt. Tappet av Roman Will är tungt och nuvarande keeprar kan nog inte riktigt mäta sig med hans topp men jag skulle ändå inte vilja påstå att Rögle har tappat så mycket kvalitet överlag på båda sina målvakter.

Rifalk imponerade stort i debutsäsongen i SHL och kommer nu kunna ta mer ansvar och utvecklas mycket i steget mot att bli en kanonmålvakt i denna liga. Johan Gustafsson är superrutinerad av att vinna vilket kommer behövas och han är också en riktigt skicklig burväktare under sina stunder.

Om den yngre av målvakterna kan ta ett stort kliv framåt och lära sig av Gustafsson kommer nog Rögle ändå inte sakna Will överdrivet mycket.

Gustafsson & Rifalk.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



SKELLEFTEÅ AIK

Gustaf Lindvall

Arvid Söderblom NY!

Nu är det upp till bevis på allvar för Gustaf Lindvall.

Många målvakter har gjort en supersäsong utan att kunna nå upp till samma nivå igen. 29-åringen, som vann pris som SHL:s bästa målvakt, behöver nu hitta ett sätt att hålla kvar vid det som gick så bra den gångna säsongen. För tappar han i kvalité finns det orosmoln för Skellefteå.

I vintras kändes det som att han räddade poäng i, i princip varenda match för AIK. Att hålla en sådan hög nivå över lång tid är oftast riktigt tufft.

Arvid Söderblom är ett spännande namn som är oprövat på SHL-nivå men som kan blomma ut rejält om han får lära sig bakom samme Lindvall som storspelade kväll efter kväll.

Lindvall & Söderblom.Foto: Bildbyrån



VÄXJÖ LAKERS

Viktor Fasth

Erik Källgren



När blir gammal för gammal?

Viktor Fasth fyller 38 år om bara några dagar och jag är lite tveksam till vilken nivå han kommer ligga på. Fasth övertygade inte riktigt den här säsongen men fick väl inte världens bästa hjälp. Det är lite tidigt att säga om det var en fingervisning på att han är på väg utför, hans topp är nämligen fortfarande riktigt bra, men det är kontinuiteten som är frågetecknet här.

Erik Källgren kallades in till Växjö mitt under säsongen och skulle vara en nödlösning som fick fart på grejerna igen men han såg riktigt blek ut under sina två första framträdanden i SHL och han lånades ut till Finland där det visserligen blev bättre.

Men säg till exempel om Fasth inte lyckas hålla den nivån han gjorde för några år sedan, är Källgren då redo för att axla och ta över det ansvaret?

Källgren & Fasth.Foto: Bildbyrån



ÖREBRO HK

Jhonas Enroth NY!

Jonas Arntzen



Enroth var helt otroligt bra när han spelade i Örebro senast och om han kan hålla den nivån återigen, över en hel säsong, så är Örebro i riktigt trygga händer här.

De fick drömnamnet som kan ersätta den briljante Dominik Furch och det känns som att detta bara kan bli bra.

Den enda funderingen man har är ju hur det blir för Jonas Arntzen. Furch var den målvakt med överlägset mest istid bland målvakterna. Han vaktade kassen i 46 (!) av 52 matcher och norrmannen fick faktiskt lånas ut till Almtuna för att ens få chansen till vettig speltid.

Risken finns därmed att det kan bli en liknande säsong till hösten då Enroth är helt ohotad etta här.

Jhonas & Jonas.Foto: Bildbyrån



TV: En dag som målvaktstränare i SHL