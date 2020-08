Ratade i Brynäs – nu prövar bröderna lyckan i USA

Bröderna Hasselgren, Malte och Philip, kommer från Gävle och hade förhoppningar om att spela i hemmaklubben Brynäs IF. De ratades dock av Brynäs i mitten av tonåren och fick i stället spela i Valbo och Falun.

Nu ska de talangfulla bröderna flytta till USA och testa på spel i NAHL-laget Lone Star Brahamas.

Tanken var att Malte och Philip Hasselgren skulle satsa på att komma fram inom hockeyn i Brynäs. Så blev det aldrig. Båda ”ratades” av sin moderklubb. Istället blev det spela i Valbo respektive Strömsbro innan hockeyutbildningen gick vidare i Falun. Där har utvecklingskurvan pekat rakt uppåt och inför säsongen 2020/21 kommer bröderna spela i NAHL för Lone Stars Brahmas där målvaktstalangen från Frölunda, Ludvig Persson, spelade förra säsongen.



– Brorsan Malte startade före mig. Det var i tre, fyra års åldern. Föräldrarna började skjutsa upp Malte till träningarna och jag hängde med. Sedan började jag själv ett halvår senare, berättar Philip Hasselgren då hockeysverige.se träffar bröderna Hasselgren för en intervju i Ullvi i utkanten av Leksand.

– Jag har varit i ishockeyhallar under hela mitt liv. Våra äldre brorsor, Adam och Martin, spelade. Då blev det naturligt för mig också att börja, berättar lillebror Malte Hasselgren och fortsätter:

– I början var det brorsorna som var mina idoler eftersom det ändå var dom som lätt i mig på den vägen. Annars var det Nicklas Bäckström som jag gillade väldigt mycket. Han var från Brynäs och dessutom en grym spelare.

Philip, det är bara ett drygt år mellan er, hur mycket har ni triggat och pushat varandra under uppväxten?

– Det har varit tävling i allt vi gjort. Oavsett om det varit på gymmet, på bandyplanen utanför huset eller is-träningarna.

Malte:

– Det är en väldig fördel att ha någon med sig på gymmet, isen eller egentligen överallt att sporra sig emot. Till exempel har Philip alltid varit en bättre löpare än jag så det har blivit för mig att haka på och köra.

”SADE ATT ANDRA KILLAR VAR STÖRRE OCH STARKARE”

Båda bröderna fostrades alltså i Brynäs ungdomsled fram till och med U16 då båda fick lämna.



– Ungdomsåren i Brynäs ser jag tillbaka på som roliga år, säger Malte Hasselgren och fortsätter:

– Vi bodde nära uterinken (Brynäsvallen). Jag brukade dra ner dit med brorsorna och köra lite friåkning. Det var härligt med ute-rink och natur-is, säger 17-åringen med ett leende.

Philip:

– Så fort isen var ledig var vi där nere. Ibland var inte lamporna tända, men vi körde ändå. Det var bara att kolla lite extra på pucken.

– Sedan fick vi inte vara kvar i Brynäs. Det började med uttagningarna i åttan för att komma med i sommartruppen. Det var en ganska stor sommartrupp det året, runt 60 spelare. Efter en träningmatch var det min tur att åka ur.

– Dom sa att jag var duktig nog att komma med i laget, men tyvärr var det killar som var större och starkare än jag. Så jag åkte ur på storleken. Det tog ganska hårt på mig. Vår äldsta brorsa, Adam, spelade i Valbos A-lag så jag fick komma med i deras U16-lag. Jag började köra där redan två dagar efter beskedet.

– Jag spelade i U16 Div 1 och kände på mig att jag inte skulle komma in i Valbos J18 elit. Jag visste att alla före detta Brynäs-backar skulle gå före mig så innan jag fått beskedet åkte jag till Falun på try-out. Där fick jag besked efter en månad att jag kom med.

Philip Hasselgren. Foto: Ronnie Rönnkvist



Lillebror Malte Hasselgren gjorde en liknande resa som sin storebror.



– Efter U15 kom jag faktiskt inte ens med i sommartruppen. Då var det bara för mig att leta ny klubb. Strömsbro ringde någon dag efter beskedet så jag hakade på sommarträningen där. Sedan var det bara att köra vidare.



Kändes det rent av mer glädje till sporten att spela i Strömsbro?

– Strömsbro var ett bra ställe. Det finns någon sorts speciell känsla uppe på Testebovallen. Jag mådde nog bra av att träffa lite nya människor, få en ny coach och att få andra blickar på mig än dom jag haft under alla mina ungdomsår.

Efter två säsonger i Valbo valde Philip Hasselgren spel i Falun. Där fick han tidigt ett stort förtroende och redan under sin andra säsong i klubben fick han debutera i Division 2.



– Falun hade J18-elit samtidigt som det var enda lag jag kom in i. Dom hade även J18 Division 1-lag så det var kamp varje träning för att komma med till J18-elitlaget. Jag åkte upp och ner där.



Hur var det att lämna Gävle för att flytta till Falun då du bara var 15 år?

– Det var lite speciellt eftersom det var en tidig ålder att flytta hemifrån. Jag tyckte att det skulle vara jättecoolt att ha en egen lägenhet och jag kände mig lite vuxen, säger 18-åringen med ett leende.

Och sedan tog du med dig brorsan till Falun?

– Ja, så blev det. Vi hade lite kort om folk i J18. Jag sa till min tränare ”kolla brorsan, han är ganska duktig”.

– Tränaren kollade på några videoklipp och gillade det han såg så det blev provträning. Ganska direkt fick Malte besked om att han fick flytta dit om han ville.

Malte, var du svårövertalad?

– Nej. Jag tror det var våra föräldrar som var mest svårövertalade (skratt). Jag var 14 år så det var inte självklart för mina föräldrar att jag skulle få flytta.

– Dom stöttade mig ändå och gav mig chansen, vilket jag är tacksam för.

Malte Hasselgren. Foto: Ronnie Rönnkvist



Du skulle alltså början nian i Falun, hur upplevde du att komma in i en ny klass?

– Jag var nog inte så blyg av mig. Det var bara att gå dit första skoldagen, hoppa in i klassen och köra på som vanligt. Det var inga problem.

Hur ser du på din utveckling som hockeyspelare sedan du kom till Falun?

– Jag ser självklart en skillnad. Idag är jag enormt tacksam över att jag fick chansen i Falun och av tränarna. Från dag ett hade jag Leonardo Åsen och Samuel Pavasson. Jag fick spela mitt spel. Även om det blev något felpass eller inte så smart dribbling så fick jag ändå spela ut och utvecklas.

– I början av mitt första J18-år hade jag faktiskt lite tufft. Sedan växte jag in i det mer och mer. Senaste säsongen, framförallt innan jul, gick det väldigt bra. Jag hade ett ”A” på bröstet och fick en stor offensiv roll.

FICK KONTRAKT AV FÖRRE STANLEY CUP-MÄSTAREN

Andra säsongen i Falun fick Malte Hasselgren känna på Division 2-hockey.



– Jag var med A-laget en match innan jul, vilket var kul.

Philip Hasselgren kom till Falun inför säsongen 2017/18. Efter det har hans utveckling varit, enligt honom själv, enorm. Det har blivit närmare 40 A-lagsmatcher, fem mål och totalt tolv poäng under två säsonger.



– Framförallt var jag liten i storleken och mer defensiv då jag kom till Falun. Jag har utvecklade mitt spel och idag skulle jag säga att jag är en duktig tvåvägsback.

– Jag fick Leonardo Åsen och Samuel Pavasson från första till sista träningen i Falun. Dom hjälpte mig att utveckla mitt offensiva spel. Det är som Malte säger, att det kunde bli något felpass, men jag fick ändå ut och köra.

Du säger själv att du inte hade storleken med dig då, hur var det att kliva in i seniorhockeyn?

– Motståndarna var lite tyngre och jag fick någon smäll, men jag tycker ändå att jag växte in i det ganska bra. Jag anpassade mig efter storleken och blev smartare när jag gick in i närkamper. Man kanske upptäckte att det inte gick att gå igenom spelarna så jag fick gå runt dom istället.

En av Faluns ledare är tidigare Stanley Cup-mästaren Tomas Jonsson, en person som också har betytt en del för Philip Hasselgren.



– Det var han som erbjöd mig ett A-lagskontrakt inför den här säsongen. Jag höll kontakten med några andra klubbar också, men han lade upp det på ett bra sätt, att jag skulle få spela mycket och allt sådant. Det var helt enkelt han som gjorde att jag stannade kvar tredje säsongen.

Tomas Jonsson. Foto: Ronnie Rönnkvist



”DE HADE KOLLAT PÅ ELITEPROSPECT OCH SETT ATT VI VAR BRÖDER”

Inför kommande säsong ska alltså bröderna Hasselgren till Lone Star Brahmas för att spela i NAHL.



– Det var först mig som klubben kontaktade efter att ha sett lite videos, berättar Malte Hasselgren och fortsätter:

– Jag var över på en ”maincamp” redan förra sommaren eftersom jag blivit inbjuden av ett annat lag, Odessa Jackalopes. Så att spela juniorhockey och gå vägen via collegespel det har funnit där ett tag.

– När jag blev kontaktad av Lone Star, vilket kom upp ganska tidigt på tapeten, blev jag direkt sugen på att sticka.

– Philip kom också in tidigt i bilden eftersom Lone Star behövde backar också. Dom hade kollat på eliteprospect.com och sett att vi var brorsor. Då kontaktade dom Philip också. Vi fick skriva på ett sorts ”tender contract” som skriver över rättigheterna i den ligan.

Nu ska ni få spela tillsammans…

Philip:

– Det gjorde vi även under ungdomsåren och i Falun.

Malte:

– Vi har spelat tillsammans under hela tiden förutom ett år, vilket var under U16 året.

Philip, har du varit över på någon camp?

– Nej, men ett collegeintresse har funnits hos mig sedan en lång tid tillbaka. Det var bra i Falun, jag fick gå klart skolan och spela i stort sett hur mycket jag ville. Inför den här säsongen ville jag ta mig över. Så blev det också efter att jag och brorsan blivit kontaktade.

– När jag kommer över ska jag bara spela ishockey. Vi får inte något betalt eftersom vi då förlorar licensen för NCAA och ”scholarship”. Vi betalar en värdfamilj vilket innebär att vi får boende och mat. Sedan bidrar klubben med utrustningen, hotellnätter och käket på våra ”roadtripps”.

Bröderna Hasselgren ska flytta till USA. Foto: Ronnie Rönnkvist



För Malte blir det lite annorlunda.



– Jag kommer plugga på distans och gå klart min svenska-utbildning. Det blir absolut något nytt så det gäller att ha disciplin och skaffa mig ett eget schema så jag verkligen gör det skolarbetet som jag ska. Skolan är dessutom en viktig del om jag ska komma in på college.



Vad har mamma och pappa sagt om vikten av att skolarbetet sköts?

– Det har varit kravet. Dom har legat på och sagt att jag måste lösa det här med skolan innan jag kan åka. Samtidigt har våra föräldrar hjälpt mig jättemycket i hela processen.

Vad vet ni om klubben ni kommer till?

Malte:

– Dom spelar runt Dallas och är en vinstrik klubb som har vunnit väldigt mycket. Jag tror dom vann slutspelet, Robinson Cup, 2017. Dom har höga ambitioner inom klubben.

– Vi vill gärna åka dit och vinna något stort. Jag har vunnit något DM-guld, men att få vinna något större hade varit ”svinkul”.

Vad har ni för förväntningar?

– Att laget ska gå så bra som möjligt, att vi får en stor roll i spelet och förhoppningsvis blir ”commitade” till ett college.

– Sedan tror jag att det blir en härlig upplevelse. Det finns en hockeykultur där med bra fans och allt sådant. Förhoppningsvis kanske jag får skriva någon autograf också, avslutar Philip Hasselgren med ett skratt.

