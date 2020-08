Stängs av efter huvudtacklingen

Det var drygt halvvägs in i premiärmötet mellan Edmonton och Chicago under söndagskvällen som Drake Caggiula delade ut huvudtacklingen på Tyler Ennis. Oilersforwarden hade precis rensat undan pucken när Caggiula, som tidigare spelat i just Edmonton, träffade Ennis med sin högra axel på hakan.

Caggiula fick ingen utvisning för tilltaget, ironiskt nog var Ennis den enda som blev utvisad då hans rensning gick rakt ut på den tomma läktaren, men nu straffas Chicagoforwarden i efterhand.

Under gårdagskvällen meddelade NHL Player Safety att Caggiula stängs av i den nästkommande matchen mot Oilers som spelas under natten till tisdag, svensk tid.

Chicago’s Drake Caggiula has been suspended for one Stanley Cup Qualifying game for an Illegal Check to the Head on Edmonton’s Tyler Ennis. https://t.co/5zjM2vf6ia