Tungt för Rangers – efter Lundqvists mardrömsstart

Henrik Lundqvist fick chansen mellan stolparna i den första play in-matchen mellan New York Rangers och Carolina Hurricanes.

Det blev dock en mardrömsstart för "Henke" som släppte in ett mål på sitt första skott en minut in i matchen. Rangers förlorade sedan med 3-2.

Inför återstarten av NHL förväntade sig de flesta att Igor Sjestjorkin skulle vakta kassen för New York Rangers men ryssen bedömdes inte vara tillräckligt frisk för att spela och därför fick Henrik Lundqvist chansen mellan stolparna.

Lundqvist startade därmed sin 128:e raka slutspelsmatch för Rangers vilket är den tredje längsta sviten i NHL:s historia. Endast Patrick Roy (137) och Martin Brodeur (194) har fler slutspelsstarter i rad.

– Jag gick in i campen med mentaliteten att vara redo för vad som helst, vara väl förberedd, jobba hårt så att jag är redo när jag får frågan. Planen var självklart att spela Igor men i går kväll (fredag) sade de att jag skulle stå. Det är sådant som händer, men jag lider med Igor. Vi får se vad som händer här de närmaste dagarna men jag är bara glad att få chansen, sade Lundqvist till nhl.com.

SVENSKEN UTGICK SKADAD I FÖRSTA BYTET

"Henke" gjorde verkligen inte bort sig heller.

Han fick visserligen värsta tänkbara start då han släppte in ett mål på det första skottet han fick på sig när Jacob Slavin gav Carolina ledningen efter 61 sekunder.

Därefter spelade dock Lundqvist bra och räddade 34 av 37 skott men det räckte inte för Rangers då Hurricanes tog hem matchen med 3-2.

Jesper Fast utgick skadad från matchen redan inom matchens första minut. Svensken fick en tackling av Brady Skjei, som trejdades till Carolina från Rangers precis innan deadline, och försvann sedan ut i omklädningsrummet och återvände inte till matchen.

Det har ännu inte kommit någon uppdatering kring Fasts status och det är oklart om han kommer kunna spela i den andra matchen i play in-serien.

Carolina Hurricanes – New York Rangers 3–2 (1-0,1-1,1-1)

Carolina: Jacob Slavin, Sebastian Aho, Martin Necas.

New York: Mika Zibanejad, Marc Staal (Zibanejad).





