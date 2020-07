Så har SDHL-lagen värvat – ingen värvning från Ettan

SDHL-lagen börjar ta form mer och mer inför nästa säsong.

Vad som dock är väldigt anmärkningsvärt när hockeysverige.se synar trupperna är att inte ett enda nyförvärv hämtas in från svenska Division 1.

Förhoppningsvis närmar vi oss första nedsläpp i SDHL 2020/21 och det börjar röra sig i lagens trupper. Inte mindre än 27 spelare hämtas in från ligor utanför Sveriges gränser. Vad mer anmärkningsvärt är att, så här långt, inget lag plockat in någon spelare från våra Division 1-serier. Självklart funderar, i alla fall jag, hur det egentligen står till med bredden i svensk damhockey. Eller handlar det om ekonomi, jobb, dålig scouting e t c?

Hur är då läget i trupperna? Här följer en sammanställning av alla tio SDHL-lagens ”rosters” just nu.



AIK

Målvakt: Sabina Eriksson, Jule Flötgen (Ny från Leksand).

Backar: Emmy Alasalmi, Emma Eriksson, Linnea Hedin, Gabriella Johansson, Brittany Kucera (Ny från Mannheim), Olivia Sohrner.

Forwards: Estelle Forsberg, Denise Husak Asp, Lisa Johansson, Sabina Küller, Johanna Lagus, Ida Nikula, Vilma Nilsson, Erica Udén Johansson, Betty Jouanny (Ny från Leksand), Iveta Koka, Vendula Pribylova (Ny från University of Maine), Line Bialik Øien.

Coach: Jared Cipparone och Snorri Sigurbergsson.

Förluster: Amanda Johansson (Leksand), Fanny Rask (Slutar).

15-åriga Olivia Sohrner lyfts upp i AIK:s SDHL-lag.Foto: Ronnie Rönnkvist



BRYNÄS

Målvakter: Ellen Jonsson, Agnes Åker.

Backar: Malin Axelsson, Emma Forsgren, Sofia Ljung (Ny från Hudiksvall), Maja Nylén Persson, Jalyn Elmes (Ny från University of Minnesota -Duluth), Rosa Lindstedt (Ny från HV71), Patricia Marshall (Ny från University of Minnesota), Ebba Strandberg (Ny från University of Maine).

Forwards: Fanny Brolin, Andréa Cordoba, Emelie Cordoba, Jaycee Gebhard (Ny från Robert Norris University), Erika Grahm, Denisa Krizova, Anna Meixner (Ny från Sabers Wien), Emma Murén, Hanna Rylander, Lara Stalder, Katerina Mrazova, Hanna Thuvik (Ny från Göteborg).

Coach: -

Förluster: Hilda Törner (Klubb ej klar), Georgina Farman (Göteborg), Mariam El-Mahmadi (Klubb ej klar), Johanna Olofsson (Luleå), Michela Cava (Luleå), Sarah Forster (Leksand), Evelina Raselli (Lugano Laidies), Melissa Samoskevich (Connecticut Whale).



Brynäs-målvakten Ellen Jonsson.Foto: Ronnie Rönnkvist



DJURGÅRDEN

Målvakter: Lovisa Berndtsson, Ida Boman, Wilma Nilsson (Ny från Alvesta/Linköping).

Backar: Wilma Germundsson Wäng, Julia Johansson, Felicia Linder, Selma Tyreskog, Abby Cook (Ny från Boston University), Josefine Holmgren, Allie Munroe.

Forwards: Lova Blom, Andrea Dalen, Josefine Jakobsen, Maria Lindberg, Julia Tärnblom, Alice Östensson, Julia Östlund, Sarah Bujold, Mathea Fischer (Ny från University of British Columbia), Karoline Pedersen.

Coach: Rickard Hårdstam, Fredrik Svensson.

Förluster: Samantha Ridgewell (Toronto Six), Dominique Kremer (Buffalo Beauts), Jennifer Wakefield (Linköping), Josefin Bouveng (Princton University), Sofie Lundin (Ohio State University), Sophie Johansson (Slutar).



Josefine Holmgren fortsätter i Djurgården. Foto: Ronnie Rönnkvist



GÖTEBORG

Målvakter: Frida Axell, Nicole Jackson.

Backar: Lisa Berglund (Ny från Luleå), Emilia Moesby Fredriksdotter, Georgina Farman (Ny från Brynäs), Tereza Radová (Ny från Karvina), Klára Seroiszková (Ny från Karvina).

Forwards: Jennifer Carlsson, Margot Möllersten, Sandra Rannerud (Ny från Luleå), Karin Svedberg, Elin Svensson, Anna Borgfeldt, Linnéa Pettersson Dove, Louisa Durnell, Isabella Burghart(Ny från New Hampton School), Margot Desvignes (Ny från Neuchâtel Hockey Academy Dames), Sofia Gidsäter Niklasson, Esther de Jong (Ny från Flyers Dames Heerenveen), Wiktoria Sikorska (Ny från Karvina).

Coach: Stefanie McKeough



Förluster: Tilda Antonsson (Slutar), Samantha Fieseler (Metropolitan Riveters), Hanna Thuvik (Brynäs), Matilda Rantanen (Slutar), Frida Simonsen (Linköping).



Göteborgs Jennifer Carlsson.Foto: Ronnie Rönnkvist



HV71

Målvakter: Anna Amholt, Alba Gonzalo, Lina van Noort.

Backar: Linnéa Andersson, Maja Beverin, Jessica Healey, Sidney Morin, Mira Jungåker, Anna Kjellbin, Mira Markström.

Forwards: Jenny Antonsson, Sanni Hakala, Thea Johansson, Michelle Löwenhielm, Kennedy Marchment, Hanna Olsson, Julia Tylke, Felizia Wikner Zienkiewicz, Anna Borgqvist, Ronja Mogren (Ny från Modo), Danielle Stone.

Coacher: Joakim Engström och Riikka Sallinen.

Förluster: Rosa Lindstedt (Brynäs), Kaitlyn Tougas (Klubb ej klar).



Anna Borgqvist stannar kvar i HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist



Leksand

Målvakter: Amanda Johansson (Ny från AIK), Eveliina Suonpää (Ny från Linköping).

Backar: Tuva Kandell, Ida Karlsson, Annie Silén, Linnéa Sjölund, Amanda Butterfield (Ny från St. Lawrence University), Sarah Forster (Ny från Brynäs), Abby Thiessen (Ny från St. Cloud State University).

Forwards: Ella Albinsson, Kajsa Armborg, Emelie Berlin, Andrine Furulund, Nicole Hall, Maria Holm Peters, Wilma Johansson, Hanna Sköld, Moa Viklund, Dominique Rüegg (Ny från ZSC Lions), Saana Valkama(Ny från Linköping).

Coacher: Lars Stenmark och Anton Bokull.



Förluster: Julia Nilsson (Skellefteå), Brooke Boquist (Toronto Six), Jule Flötgen (AIK), Lena Düsterhöft (Ingolstadt), Emma Woods (Toronto Six), Betty Jouanny (AIK).



Amanda Johansson kommer till Leksand från AIK. Foto: Ronnie Rönnkvist



Linköping

Målvakter: Stephanie Neatby (Ny från Princeton University), Emma-Sofie Nordström (Modo).

Backar: Malou Berggren, Ingrid Morset, Lene Tendenes, Shannon Sigrist (Weinfelden Ladies).

Forwards: Carly Bullock (Ny från Princeton University), Madelen Haug Hansen, Emilie Kruse Johansen, Linnea Johansson, Isabell Palm, Jennifer Wakefield (Ny från Djurgården), Moa Wernblom, Gracen Hirschy (Modo).

Coacher: Thomas Pettersen och Michél Dahlberg.



Förluster: Eveliina Suonpää (Leksand), Emilia Ramboldt (Slutar), Saana Valkama (Leksand).



Linköpingstalangen Linnea Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist



Luleå

Målvakter: Sara Grahn, Tindra Holm (Ny från Modo).

Backar: Ebba Berglund, Ida Boman, Pernilla Forsgren, Johanna Fällman, Jenni Hiirikoski, Ronja Savolainen, Johanna Olofsson (Ny från Brynäs).

Forwards: Josefine Høegh Persson, Zsofia Jókai Szilágyi, Petra Nieminen, Emma Nordin, Linn Peterson, Nicoline Söndergaard Jensen, Noora Tulus, Viivi Vainikka (Ny från Team Kuortane), Michela Cava (Ny från Brynäs) Chiho Osawa.

Coach: Mikael Forsberg.



Förluster: Michelle Karvinen (Klubb ej klar), Sandra Rannerud (Göteborg), Lisa Berglund (Göteborg).



Luleåkaptenen Jenni Hiirikoski.Foto: Ronnie Rönnkvist



Modo

Målvakter: Klara Peslarova, Viktorie Svejdova.

Backar: Nathalie Lidman, Daniela Pejsova, Erica Rieder, Mina Waxin, Sofia Engström.

Forwards: Amanda Ahlm, Olivia Carlsson, Maja Grundström, Wilma Sundin, Marion Allemoz, Lore Baudrit, Josefine Biseth Engmann(Ny från Sparta), Jaycee Magwood (Ny från University of Regina).

Coach: Björn Edlund.



Förluster: Tindra Holm (Luleå), Agata Sarnovska (Malmö), Laura Lerchová (Skellefteå)



Sofia Engström fortsätter i Modo. Foto: Ronnie Rönnkvist



SDE Hockey

Målvakter: Lindsey Post.

Backar: Hanna Blomqvist, Felicia Bjälvegård, Jacquie Pierri, Kelly Murray, Alexandra Anderson, Megan Eady (Ny från Melbourne Ice), Kayleigh Hamers.

Forwards: Astrid Lindeberg, Julie Zwarthoed, Magdalena Winbo, Lili Pintér, Magdalena Walicova, Amy Budde, Maree Dijkema, Kelty Apperson, Maree Dijkema, Leanne Ganney, Hanna Pinter (Ny från Budapest), Pia Pren, Savine Wielenga.

Coach: Dominique Di Rocco.



Förluster: Klara Kenttälä (Luleå), Sofia Reideborn (Klubb ej klart).

SDE-talangen Astrid Lindeberg.Foto: Ronnie Rönnkvist