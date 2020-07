Stökigt i Ekman Larssons klubb – general managern vill bort

Arizona Coyotes kliver nästa vecka in i NHL:s play in-spel där man ställs mot Nashville Predators. Det gör laget med ett moln av ovisshet omkring sig. I nuläget är det nämligen oklart om Oliver Ekman Larssons klubb fortfarande har en general manager.

John Chayka, som har suttit på posten sedan 2016, rapporteras nämligen vara på väg bort från klubben. Om han inte redan är ute ur bilden.

Spekulationerna kring Chaykas vara eller icke vara i klubben startade härom veckan när det rapporterades att han inte var närvarande när företrädare för Coyotes träffade Taylor Hall och hans agent Darren Ferris. Hall, som hämtades in från New Jersey Devils i december, kan bli unrestricted free agent efter säsongen och Coyotes har tidigare antytt att de gärna vill behålla stjärnforwarden. Att klubbens general manager inte fanns med under ett möte med Hall fick många att höja på ögonbrynen.

Men det stannade inte där.

De senaste dagarna har Sportsnets Elliotte Friedman rapporterat att en skilsmässa tycks vara oundviklig. Enligt Friedmans uppgifter ska Chayka för sex veckor sedan ha bett om att få låta sig intervjuas för ett annat jobb, trots att han har fyra år kvar på kontraktet. Klubbens nye ägare Alex Meruelo ska ha velat ha kvar sin general manager under resten av säsongen, men samtalen om en lösning föll samman och nu är Chaykas status väldigt oklar. Uppgifter gör gällande att hans kontor i Arizonas hemmaarena Gila River Arena ska ha tömts.

På en direkt fråga om Arizona Coyotes fortfarande har en general manager ska klubben ha avstått från att svara, skriver Craig Morgan som driver sajten azcoyotesinsider.com på Twitter.

In the interest of due diligence, I asked a Coyotes spokesperson again this morning:

Is John Chayka still the GM?

Answer: "No comment."