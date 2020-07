Ryske talangen tvingas avstå från slutspelet

Braden Holtby kommer inte att ha någon konkurrens mellan Washington Capitals stolpar i Stanley Cup-slutspelet. Det ryska jättelöftete Ilja Samsonov är nämligen skadad och kommer inte att följa med laget till Toronto, skriver Washington Post.

Washington Capitals står inför ett tufft beslut. Lagets mångårige förstakeeper Braden Holtby sitter på ett utgående kontrakt med klubben och kan bli så kallad unrestricted free agent efter säsongen. Mycket tyder på att klubben inte kommer att ha utrymme under lönetaket för att behålla 30-åringen. Det har öppnat dörren för lagets unga, ryska löfte Ilja Samsonov.

23-åringen hade en stark rookiesäsong och tycktes under stundom utmana Holtby om förstaspaden. Men i det stundande Stanley Cup-slutspelet kommer han inte att göra det. På lördagen kom beskedet att Samsonov är skadad och inte kommer att följa med till Toronto för slutspelet. Enligt Washington Posts reporter Samantha Pell blir han kvar i den amerikanska huvudstaden för att genomgå behandlingar.

Nyheten kom inte som någon chock då Samsonov inte syntes på is en enda gång under det två veckor långa träningsläger som avslutades på lördagen.

Under sin första säsong i NHL hann Samsonov, draftad av Capitals i första rundan 2015, en räddningsprocent på 91,3 över de 26 matcher han gjorde. Holtbys landade på 89,7 över 48 matcher.

Washington inleder seedningsspelet med att möta Tampa Bay Lightning i Toronto måndagen den 4 augusti.

News: Ilya Samsonov sustained an injury prior to the resumption of the 2019-20 NHL season, per team.



Samsonov will not travel to Toronto and will remain in Washington to continue undergoing treatment. The Caps expect him to be healthy for 20/21 season.