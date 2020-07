Stort avbräck inför play in-serien – stjärnbacken skadad igen

Dougie Hamilton var på väg mot sin bästa NHL-säsong, och nämndes som en utmanare till Norris Trophy, när han bröt vadbenet i januari. Där och då såg säsongen ut att vara över, men coronapandemin och det långa uppehållet såg ut att ge honom en andra chans.

Den chansen kan dock gå till spillo nu.

Inför avresan till Toronto, där Carolina ska möta New York Rangers i sin play in-serie, ska Hamilton ha åkt på en ny skada. Sara Civian, som täcker Hurricanes för The Athletic, skriver på Twitter att skadan inte är relaterad till det benbrott Hamilton ådrog sig under säsongen, men tillräckligt allvarlig för att hålla honom borta i ett par veckor.

I’m hearing Dougie Hamilton’s injury is NOT a re-aggravation of his broken leg and timetable for return is in the realm of weeks not months. So not great news but could be way worse.