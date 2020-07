Satsningen på nordamerikanska spelare har inte varit lika frekvent i Hockeyettan de senaste åren som den en gång var, men varje säsong kommer några importspelare som värvas med ambitionen att spetsa.



Så här långt har nio nordamerikaner (sju kanadicker och två jänkare) gjort klart för spel i Hockeyettan kommande säsong. Här är mina tankar om dessa.



9. Zach Remers, forward, Kalmar

24-åringen lämnar collegehockeyn och ger sig ut på ett första äventyr i utlandet. Poängskörden har generellt sett sakta men säkert ökat under de fyra senaste säsongerna med Buffalo State College, men det är knappast med någon poänggaranti som Remers kommer till söderserien och Kalmar. Den ekonomiskt utsatta klubben skulle behöva att han levererar från start, men får vara nöjda om de från början får vanligt hederligt jobb ur tvåvägsforwarden. En liten notis i sammanhanget är att amerikanen fyller år på nyårsafton.



8. Zac Tierney, back, Teg

Den 23-årige kanadensaren spenderade den gångna säsongen i den franska andraligan och har således fått en första smak på den europeiska hockeyn. Något som inte ska underskattas. Här hoppas Teg förmodligen att de har fått in en gedigen defensiv pjäs som kan upprätthålla en stabilitet i laget. Mentaliteten som kommer på köpet med kanadensiska hockeyspelare är man ju väl införstådda med sedan tidigare.





7. Owen Sobchak, forward, Teg

Trots att han inte är från Gävle värvades den 27-årige kanadensaren till Strömsbro i det absoluta slutskedet av den gångna säsongen. Det blev fem matcher totalt i den orangea dressen innan laget slagits ut ur playoff-spelet av Troja/Ljungby och det är svårt att dra några direkta slutsatser kring huruvida han är en man för ettan eller inte. Dessförinnan hade han dock gjort mäktiga 58 poäng (28+30) på 29 matcher för Alfta i division 2. Teg hoppas förstås att de har gjort ett fynd här.



6. Austin Crossley, back, Kalix

Kanadensiska tuffingar brukar inte nödvändigtvis bli så lyckade i svensk hockey där bedömningsnivån inte alltid är särskilt tillåtande, men det ska ändå bli väldigt spännande att se vad mannen med det passande namnet Crossley ska kunna få uträttat i Kalix. Han värvas som sheriff och hans utvisningsstatistik från de senaste säsongerna hemma i WHL och USHL skvallrar tydligt om att han knappast kommer att lägga fingrarna emellan.



5. Blake Luscombe, forward, Surahammar

Förutom ett fenomenalt fräckt namn är Blake Luscombe intressant av den anledningen att han varit flera säsonger i Sverige och att han levererat riktigt bra. Nu är Söderhamn/Ljusne i division 2 förvisso inte någon direkt värdemätare, men nitar man dit 21 kassar och snittar fler än två poäng per match spelar det ingen större roll att nivån är låg. Det är ett bevis på att man har det i sig. Surahammar behöver desperat att den här värvningen blir lyckad.



4. Kevin Loppatto, forward, Tyringe

Ni kan storyn om hur amerikanen Loppatto kom in som en virvelvind i Vännäs och efter en lyckad tryout bankade in 16 mål i grundserien och sköt ett avgörande mål för Björklöven innan han fick fullständig soppatorsk. Ni minns också hur han den gångna säsongen gjorde ärliga försök i både Boden och Halmstad utan att det slog direkt gnistor kring honom. Nu kommer han till Tyringe för att visa att succén i Vännäs inte var en slump. Läget är lite detsamma. Ett lag utan några större förväntningar på sina axlar där han kommer erbjudas en stor roll och där tålamodet kommer vara längre än vad det var den gångna säsongen. Det är nu eller aldrig Loppatto ska återupprätta sitt rykte i Hockeyettan.



3. Caleb Eefting, back, Mörrum

Det är ett smart drag att värva transatlanter som redan har en erfarenhet av spel i Sverige och som därmed inte behöver någon längre inkörsperiod för att vänja sig vid den större rinken och mindre fysiska hockeyn. Eefting har dessutom tagit den långa vägen in i svensk hockey via spel i så väl division 3 som division 2 innan han den gångna vintern gjorde ett riktigt bra avtryck i Kalix. En stabil värvning av nysatsande laxarna från Mörrum.



2. Kristoff Kontos, forward, Boden

Ifjol kom sonen till den forne NHL-spelaren Chris Kontos in som en härlig injektion i Vimmerby. Kristoff Kontos hittade kemi med den speedige finländaren Niklas Salo (kommande säsong i Kiruna AIF) och dundrade in 25 poäng (10+15) på 18 seriematcher. Nu försöker Boden göra samma sak som ifjol. Då plockade de in Kevin Loppatto som hade gjort succé i Vännäs. Det blev inte bra alls. Men sannolikheten att Kontos ska lyckas är betydligt större. Han har redan lyckats i en bättre serie och har en palett av egenskaper som gör att det ska bli synnerligen spännande att se honom i ett hårdsatsande norrlag.



1. Ryker Leer, forward, Nybro

Konceptet att para ihop en allsidig kanadensare med en skicklig finländare fungerade på fler ställen än i Vimmerby (Kontos/Salo) säsongen som gick. Visby/Roma hade precis samma framgång med en förstalina där radarparet Teemu Huttu (klok center) och Ryker Leer firade stora triumfer. Nu fortsätter karriären för kanadensaren i söderserien med det uttalade topplaget Nybro. Det ska bli en väldigt intressant story att följa för det Leer visade upp i Hockeyettan ifjol lovar gott inför framtiden. Det är en mångsidig herre som gör så väl grisgörat som har ett bra skott och näsa för poäng. En väldigt stark värvning av glöggvikingarna i Småland.