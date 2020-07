Här presenterar Seattle sitt namn och logga

Nu är mysteriet löst. Under torsdagen meddelade den nya NHL-klubben i Seattle att de kommer att spela under namnet Seattle. Klubben presenterade samtidigt sin nya logga och de färger de ska bära när de träder in i NHL säsongen 2021/22.

– I dag får ni se en tröja som kopplar oss till havet och havets mysterier, meddelade klubbens VD Tod Leiweke.

I mer än ett år har spekulationerna pågått. Vad ska Seattles NHL-lag egentligen heta? På torsdagen fick mysteriet slutligen sin upplösning när klubbens VD Tod Leiweke presenterade både namn och logga under en webbsänd presskonferens från den byggarbetsplats som klubbens blivande hemvist Climate Pledge Arena är just nu.

Namnet blev, precis som det har spekulerats i, Seattle Kraken.

Kraken är ett mytologiskt havsmonster, oftast avbildad som en gigantisk bläckfisk med åtta eller tio armar. Inom den skandinaviska folktron var det ett monster som gillade att terrorisera segel- och fiskebåtar genom att slita ned dem i havet. Ordet Kraken härstammar från det svenska ordet krake som i den här meningen snarare betyder sjukt eller förvridet djur än stackare som det kan referera till i dag.

Kraken förekommer i klassiska romaner som Herman Melvilles "Moby Dick" och Jules Vernes "En världsomsegling under havet". Där omtalas djuret med skräck och fasa.

EXPANSIONSDRAFT ATT VÄNTA

Huruvida Seattle Kraken kommer att sprida skräck och fasa i NHL återstår att se. Laget träder in i ligan under säsongen 2021/22 och ska innan dess ha hunnit utse en coachstab samt plocka spelare i den expansionsdraft som kommer att genomföras efter nästa säsong.

Klubben valdes in i NHL i december 2018 och kommer att få betala en inträdesavgift på 650 miljoner dollar. Climate Pledge Arena, som blir namnet på arenan efter att Amazon köpt upp namnrättigheterna, blir en renoverad version av gamla KeyArena, där NBA-laget Seattle SuperSonics höll till innan det flyttades till Oklahoma City 2008.

General manager för den nya klubben är legendariske före detta NHL-centern Ron Francis. Han är femma i alla tiders poängliga i NHL med 1 798 poäng på 1 731 matcher. Han har tidigare varit general manager i Carolina Hurricanes, den NHL-klubb han tillbringade stora delar av sin NHL-karriär i.