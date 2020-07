"Vi har informerat Skellefteå om att vi tar honom med oss"

Planen var att han skulle komma till Edmonton för att se och lära. Men nu blir det mer än så för Philip Broberg.

Under onsdagen meddelade Edmonton Oilers general manager Ken Holland att den 19-årige backtalangen kommer att ingå i lagets slutspelstrupp, rapporterar Sportsnets Mark Spector. Detta sedan han imponerat så pass mycket på klubbledningen under lagets träningsläger att man väljer att behålla honom i Kanada.

Ken Holland on Philip Broberg: He was supposed to go home to Sweden this weekend, in time for his club's training camp.

Plans have changed, with Mike Green opting out, and Broberg's stellar play.



"I have informed Skelleftea that we will take him into the hub with us."