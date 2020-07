Backstjärnan släpps av NHL-klubben – lånas tillbaka till Frölunda

Frölunda får drömförstärkning till nästa säsong.

Theodor Lennström, som lämnade klubben för NHL-spel med Edmonton Oilers, lånas nu tillbaka till SHL kommande säsong. Det meddelar Oilers på Twitter.

Theodor Lennström var en av SHL:s bästa tvåvägsbackar den gånga säsongen och stod för 15 poäng på 31 matcher i Frölunda.

Han belönades därför med ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers.

Nu meddelar dock NHL-klubben att man lånar ut 25-åringen tillbaka till Frölunda för hela nästa säsong.

Det är ett en jätteförstärkning för Frölunda då Lennström var lagets bästa back under stora delar av säsongen 2019/20 samt att man inte riktigt hade ersatt honom inför kommande säsong.

I och med Lennströms återkomst har Frölunda nu sju backar på kontrakt nästa säsong.

The #Oilers have loaned defenceman Theodor Lennstrom to Frölunda of the Swedish Hockey League for the 2020-21 season.



The 25-year-old signed an entry-level contract with Edmonton on April 29 after scoring 15 points in 31 games with Frölunda in 2019-20. pic.twitter.com/59WqeVYJzZ