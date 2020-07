Sune Bergman skulle egentligen ta över norska Comet Halden men fick avbryta comebacken. Enligt uppgifter från Norge skulle "Kung Sune" ha drabbats av en stroke.

För Hockeypuls förnekar han dock uppgifterna och säger att det beror på ryggproblematik.

– Jag har hållit på med ishockey i 66 år och aldrig haft något sådant här, man blir så less på skiten, säger veterancoachen.

Tidigare i dag kom norska uppgifter gällande att Sune Bergman drabbats av en stroke och tvingas avbryta sin tränarcomeback.

"Kung Sune" förnekar nu dock att det ska handla om en stroke.

– De där ryktena kommer från Norge på något vis men så är det inte. Jag var och gick i fjällen och så plötsligt vek sig benen, jag var då tvungen att vila tio minuter sedan var jag bra igen. Om det var en stroke kollade de på en gång då och det var det inte, säger Sune Bergman till Hockeypuls.



Enligt 68-åringen är det istället ryggen som ställer till det för honom.

– Först var det magen och nu ryggen. Jag orkar inte mer, nu skiter jag i det här, säger han och fortsätter:

– Är det inte det ena så är det det andra. Jag har hållit på med ishockey i 66 år och aldrig haft något sådant här, man blir så less på skiten.

”HAR SÅ IN I HELVETES ONT”

Bergman menar att han började få problem med ryggen efter en resa allra längst upp i norra Norge. Det ledde till en smärta som gör han inte kommer klara av att fortsätta tränarkarriären.

– Min sambos pappa gick bort och vi åkte dit, det ligger ända uppe vid Barents hav. Det blev 800 mil på fyra veckor och det klarade tydligen inte ryggen. Nu har jag så in i helvetes ont att jag får släpa mig in och ut ur bilen, det finns inte en möjlighet att jag kan vara på is som det är nu, säger "Kung Sune" till Hockeypuls.

Sune Bergman har erfarenhet från SHL, där han bland annat förde ett nederlagstippat HV71 till klubbens första SM-guld 1995, och senare även coachade Leksand. Han har även gjort nio säsonger som huvudtränare för Frisk Asker i norska toppligan.







TV: Insidern ger sin syn - på läget kring Calgary-stjärnan