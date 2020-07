"Förvänta er att han kommer att stå"

Vi är halvvägs in genom de träningsläger NHL-klubbarna har satt upp för att förbereda sig inför play in och slutspel. Till helgen kommer lagen att förflytta sig in i de bubblor NHL har satt upp i Toronto och Edmonton, där matcherna ska spelas.

Under New York Rangers träningsläger har mycket kretsat kring vilken målvakt som ska få chansen att försöka ta laget förbi Carolina Hurricanes och in i slutspelet. Ska man satsa på Henrik Lundqvist, hans erfarenhet och fina statistik mot den väntande motståndaren? Eller kör man vidare med den 13 år yngre ryssen Igor Sjestjorkin som var så bra för laget under de sista månaderna av grundserien?



Frågar man New York Posts veteranskribent Larry Brooks är det ingen större konkurrens.

"Henrik Lundqvist har för det mest varit rätt bra och (tredjemålvakten) Alexandar Georgijev har skött sig fint. Men ingen av dem har överglänst Sjestjorkin till den grad nödvändigt för att övertyga (coachen) David Quinn och Rangers att ändra på någonting", skriver Brooks.

SNÅLT MED SPELTID FÖR HENRIK LUNDQVIST

Igor Sjestjorkin inledde säsongen 2019/20 i AHL, men kallades upp från farmarlaget Hartford i januari och gick vinnande ur tio av de tolv matcher han hann spela med en räddningsprocent på 93,2. Det ledde till att Henrik Lundqvist, för första gången sedan sin rookiesäsong för 15 år sedan, var förpassad till rollen som andrekeeper. Innan ligan pausades på grund av den rådande pandemin hade 38-åringen bara startat i tre av lagets 25 senaste matcher och en av de senaste 18.

Enligt Larry Brooks är att allt annat än att Sjestjorkin återfinns mellan stolparna när Rangers möter Carolina vore en stor sensation.

"Förvänta er att det blir Sjestjorkin som står. Det svåra beslutet för Quinn kommer om målvakten ser dålig ut i match ett (eller kanske match två, då match tre spelas back-to-back), eller om det uppstår en skada. Då, och bara då, finns det anledning att omvärdera beslutet".

Henrik Lundqvist har ett magnifikt facit mot just Carolina Hurricanes. Både under 2019/20 och karriären i stort. Under grundserien vann Rangers alla tre möten med Hurricanes med Lundqvist mellan stolparna. I de matcherna stoppade han 125 av 132 skott, 94,7 procent av skotten. Under hela karriären har han gått vinnande ur 33 av 46 matcher mot samma motståndare och med en räddningsprocent på 93,4.



Ska man tro Larry Brooks är det inte nog för att ge honom speltid i slutspelet.

TV: Kan Henke ta tillbaka förstaspaden i New York?