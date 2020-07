Leksands första träningsmatch ställs in

I veckan kom beskedet att Hockeyallsvenskan skjuter fram sin säsongsstart på obestämd tid. Ligan skulle egentligen ha startat 11 september, men eftersom det förefaller omöjligt att spela inför publik då väljer man att senarelägga starten till tidigast 1 oktober.

Det här kommer att få konsekvenser för träningsmatchandet inför säsongen. Under lördagen meddelade Timrå att deras tilltänkta träningsmatch mot Leksand i Bollnäs den 14 augusti ställs in.

Matchen skulle ha varit Leksands första inför 2020/21. Men SHL-laget kommer nu i stället att premiärspela mot Örebro i Hällefors 18 augusti. Samma dag är det tänkt att Timrå ska spela mot Brynäs hemma i NHK Arena. Om den matchen genomförs som planerat återstår att se.

Leksand meddelar också att den träningsmatch som de ska spelas mot Brynäs 10 september flyttas från Falun till Tegera Arena i Leksand.

Försäsongsschemat för Leksands IF:

Tisdag 18/8 Örebro HK - Leksands IF (I Hällefors)

Torsdag 20/8 Frölunda HC - Leksands IF (Strömstad Hockey Classic)

Fredag 21/8 Färjestad BK - Leksands IF (Strömstad Hockey Classic)

Torsdag 3/9 IF Malmö Redhawks - Leksands IF (Skoda Trophy i Södertälje)

Fredag 4/9 Västerås IK - Leksands IF (Skoda Trophy i Södertälje)

Söndag 6/9 Slutspelsmatch Södertälje (Skoda Trophy i Södertälje)

Torsdag 10/9 Leksands IF - Brynäs IF (I Leksand)

TV: Montréal Canadiens snyggaste mål 2019/20