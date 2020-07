Superstjärnan i karantän - kan inte träna med NHL-laget

Boston Bruins spelade in flest poäng under hela grundserien och tog hem Presidents' Trophy. Mycket av det beroende på att man hade en av ligans bästa målskyttar i tjecken David Pastrnak. Med sina 48 mål delade han vinsten i målligan tillsammans med Washingtons Alexander Ovetjkin.

24-åringen förväntas givetvis bli en av lagets stora nyckelspelare inför Stanley Cup-slutspelet, som för Bruins del inleds med seedningsmatcher i månadsskiftet. Men Hittills har Pastrnak bara varit på is vid ett tillfälle. Just nu befinner han sig nämligen i karantän, rapporterar The Athletic.

Tjecken missade måndagens och tisdagens träningspass och fanns sedan på is på onsdagen. Men under både torsdag och fredag har Pastrnak varit "unfit to practice", som NHL-klubbarna kallar spelare som av olika anledningar inte kan träna.

JOAKIM NORDSTRÖM SAKNAS OCKSÅ

Lagen får inte dela med sig av mer information än så, men Pastrnaks agent J.P. Barry valde under fredagen att kasta ljus på situationen. Han avslöjar för The Athletic att Bruins mål- och poängkung kommit i kontakt med en person som testat positivt för covid-19 och att han därför satts i karantän tills Bruins och NHL kan blåsa faran över.

Även Pastrnaks landsman Ondrej Kase och svenske forwarden Joakim Nordström har saknats. I deras fall finns det inga uppgifter om vad som gör att de inte kunnat delta på träningarna, skriver The Athletic.

I David Pastrnaks frånvaro har amerikanen Anders Bjork tränat i toppkedjan med Patrice Bergeron och Brad Marchand. Kase har ersatts av Karson Kuhlman i andrakedjan medan Anton Blidh tagit landsmannen Nordströms plats i fjärdekedjan intill lagets tredje svensk, Pär Lindholm.

