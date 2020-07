Nya utspelet: ”I don't give a shit”

Washington Capitals powerforward Tom Wilson gick nyligen ut och förklarade att han kommer att svära mindre på isen när NHL-slutspelet drar igång.

Detta då mikrofonerna lättare kommer kunna höra vad som sägs runt en match med tanke på att det inte kommer att vara någon publik på läktarna.

Någon som dock inte delar den bilden är Columbus Blues Jackets-coachen John Tortorella.

På en presskonferens fick han frågan ifall han kommer att tona ner på språket så att TV-tittarna inte ska höra alla svordomar.

Svaret?

“I really don’t give a shit”, sade Tortorella.



Torts needed no time at all to get back into mid-season form... #CBJ pic.twitter.com/WPLyWJtkCp