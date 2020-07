Nio Pittsburgh-spelare stoppade – umgicks med smittad person

NHL-klubbarna satte i gång sina träningsläger inför ligans omstart under gårdagen. I Pittsburgh saknades nio spelare på isen, däribland svenske Patric Hörnqvist, när Penguins återupptog sin träning, skriver The Athletic.

I ett pressmeddelande förklarade Penguins att man stoppat spelarna eftersom de kan ha kommit i kontakt med en person smittad av covid-19 i söndags.

"Beslutet att isolera den här gruppen av spelare gjordes som en försiktighetsåtgärd för att undvika att någon annan i organisationen exponeras", skriver klubben.

"De nio spelarna kommer inte att delta innan de anses vara friska enligt NHL:s säkerhetsföreskrifter och har visat negativa testresultat."

NHL har beslutat att lägga locket på kring vilka spelare som smittats av covid-19. Men kommer dessutom inte att ge någon information om vilka spelare som är skadade under play in och slutspel. Därför går det inte att veta om de spelare som saknas från träningspassen under lägren har insjuknat eller är skadade.

Av spelarna som saknades hos Pittsburgh Penguins ska Patric Hörnqvist vara den enda ordinarie spelaren. En annan spelare som saknades var den finske backen Juuso Riikola. 27-åringen var ombytt i 36 matcher under grundserien.

