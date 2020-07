Nu kommer nästa ryska stjärnmålvakt till NHL

Igor Sjestjorkin och Ilja Sorokin har varit både goda vänner och stora rivaler under sina karriärer. Sedan junioråldern har de ryska målvakterna konkurrerat om speltid i de olika landslagen samtidigt som de i KHL vaktade kassarna för de två storklubbar SKA Sankt Petersburg och CSKA Moskva.

I fjol lämnade Sjestjorkin KHL och skrev kontrakt med New York Rangers, där han efter en inledande sejour i AHL tog över förstaspaden från Henrik Lundqvist inom loppet av några veckor.

Nu står det klart att han och Ilja Sorokin kan förlänga sin rivalitet. Sent i går kväll kom Sorokin och New York Islanders överens om ett ettårskontrakt. Kontraktet gäller dock för säsongen 2019/20, vilket egentligen bara innebär att Islanders säkrar sitt tidigare draftvals rättigheter. Sorokin kommer inte att kunna spela några matcher med Islanders under NHL:s play in-spel, utan måste ha ett nytt kontrakt inför säsongen 2020/21.

Den snart 25-årige målvakten har fem starka säsonger bakom sig i KHL med CSKA Moskva, där han under de senaste åren kamperat tillsammans med svenske landslagsmannen Lars Johansson. På 244 KHL-matcher har Sorokin en räddningsprocent på 93,0. Han var med om att vinna Gagarin Cup 2019 och har utöver det ett OS-guld från 2018 samt tre VM-brons med ryska landslaget på sin resumé.

Han draftades ursprungligen 78:e spelare i tredje rundan av draften 2014.

TV: Det bästa från Adam Henriques NHL-säsong