De gör upp om NHL-spelarnas eget pris

De tre finalisterna till årets pris är New York Rangers Artemij Panarin, Colorados Nathan MacKinnon och Edmontons Leon Draisaitl.

Panarin slutade delad trea i NHL:s poängliga under grundserien efter att ha samlat ihop 32 mål och 95 poäng på 69 matcher. Detta under sin första säsong med New York Rangers, som 28-åringen skrev ett lukrativt sjuårskontrakt med som free agent förra sommaren.

MacKinnon var femma i poängligan med 93 poäng (35+58) på 69 matcher. 24-åringen var på väg mot att sätta nytt personbästa i NHL när säsongen avbröts. Han gjorde 99 poäng på 82 matcher i fjol.

Draisaitl, 24, vann hela NHL.s poängliga och tog därmed hem Art Ross Trophy efter att ha noterats för 110 poäng på 71 matcher. Med det var han 13 poäng bättre än tvåan i poängligan, lagkamraten Connor McDavid.

Ted Lindsay Award administreras av spelarfackföreningen NHLPA och baseras på spelarnas egna röster kring vem som varit bäst i ligan under grundserien.

Exakt när vinnaren kommer att tillkännages är oklart, men NHL skriver i ett pressmeddelade att det blir i samband med konferensfinalerna under hösten.

