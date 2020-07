”Alltid drömt om att få spela här”

Den gångna säsongen blev turbulent för JVM-forwarden Linus Nässén då han var skadad vid tre olika tillfällen.

Nu är 20-åringen redo för revansch och siktar på att ta en plats i Frölunda.

– Nu är jag inte junior längre utan nu vill jag ta steget in i SHL och vara en spelare som bidrar, säger han till hockeysverige.se.



För lite mer än ett år sedan var Linus Nässén med och firade Frölundas SM-guld på Götaplatsen i Göteborg då han spelade 33 matcher (grundserie+slutspel) på vägen till guldet.

Inför säsongen 2019/20 blev det klart att centertalangen skulle lånas ut till Timrå där han skulle få chansen att ta en större roll, spela mycket och utvecklas mer.

Istället blev det en väldigt speciell säsong för Nässén. Först gjorde en stressfraktur i ryggen att han tvingades till rehab i nästan ett halvår. När han väl hade återvänt till isen fick han två hjärnskakningar och begränsades därmed till endast 21 matcher i Timrå.

”VAR JOBBIGT – FRUSTRERANDE”

För hockeysverige.se berättar han nu om den turbulenta säsongen.

– Tanken var ju att jag skulle komma till Timrå och få spela mycket. Sedan blev det ju så fördröjt med skadan så jag kom ju in i det ganska sent. Det tog ju ett tag innan man kom in i spelet. Det blev väldigt hackigt men överlag var det nyttigt, speciellt för mig som person, att komma upp dit och ta mer ansvar. Det har varit ett väldigt nyttigt år, jag har lärt mig mycket speciellt när det kommer till att tackla motgångar. Sedan var det ju självklart jobbigt när det blev så hackigt med skadorna, säger 20-åringen.

Nässén hade också maximal otur då en av hjärnskakningarna kom efter att han krockat med en domare.

– Det är ju inte ofta det händer, att man krockar med en domare. Men det är sådant som händer och man får försöka att inte fokusera allt för mycket på det utan glömma det och gå vidare. Jag har ändå lärt mig mycket av att komma igenom allt det där och ta mig tillbaka på ett bra sätt, säger han.

Hur var det att få sitta på sidan så länge som du gjorde under säsongen?

– Det är jobbigt såklart, frustrerande. Framför allt där under början av säsongen när alla kommer tillbaka efter sommaren och är taggade att dra igång och så får man själv sitta vid sidan och bara titta på. Självklart är det jobbigt, man vill ju vara på isen och köra med gubbarna. Det blev ju inte riktigt så som det var tänkt, men man har fått träna på de bitar som man har kunnat och varit ganska försiktig med vissa grejer på grund av ryggen där då. Fick ändra lite sättet på hur man tränar och det har jag ju blivit en bättre hockeyspelare av det nu i slutändan ändå.

Linus Nässén var inte beredd på att ta plats i JVM-truppen.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Han hittar dock positiva delar i att han tvingades till rehab under så lång tid.

– Man får hitta vägar för att bli bättre och det tycker jag att vi har gjort bra. I det långa loppet är det kanske bra att man har fått göra den biten också redan och anpassa träningen tidigt efter sin kropp. När man väl var där så var det svårt att tänka så utan då tänkte man mer kortsiktigt. Förhoppningsvis ska man ju ha en lång karriär och då får man ju se det i ett längre perspektiv också.

När talangen väl var på isen så gick det väldigt bra för honom. Han landade på 13 poäng på sina 21 matcher i Timrå.

– Man var ju inte i jättebra form med tajming och allt det där. Det tar en stund att komma in i det och känna igen sig själv. Man kom in med mycket energi där i början och levde på ruset av att bara kunna vara med och spela. Det blev bättre och bättre under säsongens gång och överlag gick det väl helt okej.

JVM-BESKEDET KOM SOM EN CHOCK

Det tog såklart lite tid innan han kom upp i normal nivå men något som påskyndade den processen var uttagningen till JVM. Turneringen innebar ett stort lyft för honom.

– JVM var superkul, det är en upplevelse som man har drömt om sedan man var liten. Det kändes bra när man var där borta och det är klart att det blev boost när man åker iväg på en sådan grej, säger han och fortsätter:

– Medaljen stärker självförtroendet också, man fick ett kvitto på man gjorde något bra som grupp. Att man fick vara med om att vinna brons är ju jättestort.

Att Linus Nässén ens togs ut i truppen var dock en stor skräll för de flesta. Innan uttagningen hade han nämligen endast spelat sju matcher med Timrå och dessförinnan hade han ju rehabiliterat en skada i ett halvår.

Beskedet att han skulle få följa med till Tjeckien kom som en chock till och med för honom själv.

– Jag hade inte tänkt alls mycket på det med tanke på situationen som var. Jag hade inte spelat mycket och jag hade varit skadad så jag hade ingen jätteförhoppning att bli uttagen dit. Men när jag fick beskedet så blev man ju självklart väldigt glad. Det var också ett kvitto, att någon annan ser att det man gör är bra så det blev ju en boost redan där. Sedan var jag väl inte jätteförbered på att det skulle bli som det blev.

Nässén har nu lagt den annorlunda säsongen bakom sig. Nu blickar han istället mot SHL-spel med Frölunda och han hoppas där kunna fortsätta på inslagen bana.

– Jag vill flytta med det här spelet hem till Frölunda. Jag vill vara en spelare som ändå bidrar, och framför allt med pucken mer än vad jag gjorde tidigare när jag var i Frölunda. Att våga göra lite mer saker och bidra. Det var det som var grejen med att komma till Timrå, ta mer ansvar och hela den biten så det är det man vill flytta med hit nu också.

Linus Nässén siktar på att inleda sin SHL-karriär i Frölunda den här säsongen.Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån



Även om Frölunda inte har kommunicerat ut att 20-åringen ska återvända till Göteborg så har han kontrakt med klubben. Planen är därför att han ska vara med och spela i SHL.

– Det är det som är tanken, vilket känns kanonbra. Det är här man vill spela. Sedan får man ingenting gratis och det gäller att jobba hårt för det, vi har många bra spelare i laget så det handlar om att kriga för att visa att man ska vara med.

”KÄNNER MIG MOGEN FÖR ATT SPELA I SHL”

Det är dock otroligt tuff konkurrens på centerpositionen i Frölunda då man har Joel Lundqvist, Johan Sundström, Nicklas Lasu som brukar spela i mitten samtidigt som även Jan Mursak, Karl Henriksson och Simon Hjalmarsson kan spela center. Det pratas därför om att Nässén kommer att få inleda som forward.

– Vi har inte pratat så mycket om det. Det är ju ganska långt kvar tills sådant sätter sig, men det är möjligt att det blir så.

– Jag skulle väl ändå säga att jag trivs bäst som center men för mig spelar det väl ingen jättestor roll egentligen, jag skulle kunna spela både ock. Jag är väl en center i grunden men skulle inte heller ha några problem med att spela vinge.

För Hönökillen har det blivit en väldigt annorlunda försäsong jämfört med förra året. Nu kan han verkligen träna upp sig på ett helt annat sätt så att han är mer förbered när pucken släpps till hösten.

– Det blir väldigt stor skillnad jämfört med förra sommaren, säger han och skrattar:

– Det blir en längre sommarträning än normalt och det har märkts att vi alla i laget är väldigt vältränade, man har ju hållit igång väldigt mycket. Det är ju stor skillnad för mig, förra sommaren fick jag ju bara hålla på och rehaba. Jag känner mig bra i kroppen och har blivit starkare. Vi har kört på bra så jag känner mig i bra form.

Det råder dock inga tvivel från hans sida: Han kommer vara redo att spela i SHL kommande säsong.

– Nu är jag inte junior längre utan nu vill jag ta steget in i SHL och vara en spelare som bidrar. Jag känner mig ändå mogen för att göra det.

– Man har alltid drömt om att få spela här i Frölunda så det är klart att det är häftigt. Nu gäller det bara att ta tillvara på den här chansen, avslutar Linus Nässén.

