Målvaktstalangen söker revansch: ”Har mycket att bevisa”

Han bytte Leksand mot Södertälje.

Flytten blev dock inte vad Viktor Rönnqvist hoppades och säsongen blev en stor besvikelse. Nu laddar han om och siktar på att få göra sin första seniorsäsong till hösten.

– Jag vill hamna i en klubb där jag får förtroende, spela matcher och visa vad jag går för, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

Viktor Rönnqvist sågs för två säsonger sedan som en stor målvaktstalang i Leksandströjan. Bland annat var han tredjemålvakt i det lag som tog klivet upp i SHL efter kvaldramatik mot Mora. Inför förra säsongen flyttade 19-åringen till Södertälje för att fortsätta utvecklas.

– Jag kände att det skulle bli väldigt spännande att få testa på något nytt. Det var SuperElit, vilket jag testat på under en säsong, och det hade gått bra där, berättar Viktor Rönnqvist från landstället i Södermanland och fortsätter:

– Förväntningarna på flytten var att få utvecklas och spela många matcher. Det blev tufft, en tuff säsong både för mig personligen och som lag. Vi hade ett ganska ungt lag med väldigt lite erfarenhet av att spela i SuperElit. Sedan var det många viktiga spelare som lämnade runt jul. Vi fick aldrig någon riktig struktur eller ordning kring det hela.

– Jag har också varit självkritisk och funderat över vad jag kunnat göra bättre. Givetvis har jag utvecklats enormt mycket och det har varit min hittills viktigaste säsong i min karriär. Jag har fått lära mig extremt mycket. Då det kommer till den mentala biten känner jag idag att där är det ingen som slår mig. Jag fick en lite annorlunda läxa.

Hur fungerade säsongen personligen för dig hockeymässigt?

– Det kändes bra. Jag kom in med en bra känsla efter att avslutat mycket bra i Leksands J20. Överhuvudtaget hade jag haft en fin vår där med bra statistik och många vinster.

– Under sommaren tränade jag på bra, kom in med en bra känsla. Sedan var det, som sagt var, mycket som inte stämde för vare sig mig eller laget, så det var tufft.

TOG HJÄLP AV MENTALA COACHEN

Viktor Rönnqvist upplevde också att det var en ganska tuff omställning att komma till Södertälje från Leksand.



– Klart det blev en omställning. I Leksand var vi ett lag som skulle vara med i toppen då blir det skillnad när man kommer till ett lite yngre lag med mindre erfarenhet. Det blev tuffare att stå där bak.

– En stor omställning för mig blev att få ta lite mer ansvar eftersom det kändes som att hängde mycket mer på mig i målet.

Viktor Rönnqvist kommer inte ha SSK-tröja på sig nästa säsong.Foto: Ronnie Rönnkvist



Ett mycket positivt minne han tar med sig från tiden i SSK är tiden vid sidan av isen.



– Där trivdes jag väldigt bra. Jag och min tjej Fanny bodde bra i en lägenhet och trivdes bra med kompisarna runt omkring. Där har jag inget att klaga på.

– Klart att ändå hockeyn är en stor del av mitt liv så jag drogs såklart med i det som hände där även utanför. Nu har jag haft förmånen att prata med Andy Swärd, vilket jag vet att även många andra gjort. Han har hjälpt mig enormt mycket med det här att släppa hockeyn lite och vara en vanlig person vid sidan av.

– Tidigare har blivit att jag dragit med mig hockeyn hem lite och tänkt på den dygnet runt. Det är inte bra eftersom det till slut blir för mycket. Man måste kunna ta av sig utrustningen helt innan man kommer hem. Där har jag fått hjälp av Andy att tänka rätt.

Med en räddningsprocent på bara 81 känner målvaktstalangen givetvis en besvikelse över senaste säsongen.



– Klart att jag är besviken, jättebesviken. Jag hade andra förväntningar när jag klev in i säsongen. I mitt huvud hade jag planerat lite annorlunda, men det är inte mycket att göra något åt nu.

– Jag ser det istället som att det har varit en bra säsong för mig personligen där jag fått utvecklats med hockeyn men framförallt mentalt. Efter den här säsongen är det, som sagt var, ingen som slår mig på fingrarna då det kommer till den mentala biten. Det är viktigt och något jag känner att jag har med mig inför kommande säsong.

”HAR PRATAT MED NÅGRA KLUBBAR”

Det blev ingen fortsättning i Södertälje för Viktor Rönnqvist och vart han kommer spela kommande säsong är idag oklart.



– Tankarna kring nästa säsong… Jag måste ha tålamod. Vi har kollat runt lite, men det finns idag inget konkret som kommit fram. Jag ser fram emot en första seniorsäsong.

– Jag känner att jag har mycket att bevisa samtidigt som jag har en otrolig revanschlust. Jag vill hamna i en klubb där jag får förtroende, spela matcher och visa vad jag går för. Det är vad jag ser framför mig nu.

Har du fått några signaler från andra klubbar?

– Som jag sa, inget konkret. Klart att jag haft lite kontakt och pratat med några klubbar, men det är svårt. Dels för den säsongen jag hade dels blev det värre med corona-pandemin. Många klubbar har valt att välja målvakter lokalt och att det ska vara billigt.

– Det kan i och för sig gynna mig också eftersom jag inte är en målvakt som är dyr i drift då det är mitt första senior år. Att jag är billig är något som kanske talar för mig lite.

Viktor Rönnqvist är son till målvaktslegendaren Petter Rönnqvist.Foto: Ronnie Rönnkvist



Du har hängt på båsdörren i Hockeyallsvenskan både hos Leksand och Södertälje, känner du dig redo att ta steget in på isen på den nivån nu?

– Ja, det känner jag. Sedan måste jag bevisa att jag klarar det. Vart än jag får chansen vill jag bevisa att jag håller en hög nivå.

– Jag vet att jag håller på den nivån efter att ha varit med och tränat mycket på den både i Leksand och Södertälje. Jag hängde med bra på den nivån, men sedan måste man bevisa det på matcherna också.

– Jag ser fram emot att få chansen. Då ska jag bevisa för alla andra att jag håller på den nivån.

Känner du dig stressad över att inte ha någon klubb klar idag?

– Klart att det är tufft att ha tålamodet att vänta på att hitta en klubb. Det ingår också i att vara en hockeyspelare och inget som är unikt för mig. Jag tränar stenhårt på egen hand och är, som jag sa, otroligt revanschsugen.

