TV: Vill använda svenska succéromanen för att utbilda sina spelare

Skönlitteratur som ett medel för att utbilda hockeyspelare att bli bättre människor? Det är ett grepp som Todd Woodcroft vill testa när han nu ska hjälpa till att forma unga spelare på University of Vermont. För hockeysverige.se berättar den tidigare Tre Kronor-medarbetaren att han vill använda Fredrik Backmans roman "Björnstad" som ett pedagogiskt verktyg för sina spelare.

– Var i världen man än spelar hockey kan man relatera till den här boken, säger Woodcroft till hockeysverige.se.



Säsongen 2016/17 var Todd Woodcroft delaktig i Tre Kronor under Rikard Grönborg s första säsong som förbundskapten. Först som en extra resurs under World Cup i Toronto och sedan i samma roll under VM i Köln där han var med om att bli världsmästare.

Efter ett par år som assisterande coach för Winnipeg Jets i NHL har den snart 48-årige kanadensaren utsetts som ny head coach och huvudansvarig för hockeyprogrammet på University of Vermont i den amerikanska collegehockeyn. Där vill han inte bara få sina adepter att växa som spelare utan även som människor. Därför kommer han att använda Fredrik Backmans succéroman "Björnstad" i utbildningen av sina spelare.



– Alla problem i Nordamerika och i världen i dag tacklas i boken; rasism, homofobi, familjeproblem och integration. Alla positiva saker man kan få ut av hockey, men också att den hjälper dem att ta ansvar vilka de är och hur de beter sig.

"EN INTRODUKTION TILL MÅNGA TUNGA ÄMNEN"

"Björnstad" utspelar sig i det lilla samhället med samma namn i norra Sverige, en liten avbefolkad ort där allt kretsar kring hockey och framför allt då det framstående juniorlaget. Som Woodcroft nämner täcker boken både de positiva och negativa aspekterna som lagidrott kan föra med sig. Dels kamratandan och förmågan att gemensamt skapa framgång och glädje i en grupp, men dels också vad som kan hända om man inte tar ansvar för den status och makt man kan få som ung och avgudad idrottare.

– Jag vill att alla mina spelare på University of Vermont ska spela i NHL, men det kommer inte att hända. De sista meningsfulla matcherna de gör som spelare kan mycket väl ske i vår tröja, Därför måste jag förbereda de här unga männen på det som händer den dag de tar av sig tröjan och livet startar på riktigt. Mycket av livet handlar om svåra beslut, hur man beter sig när ingen tittar och hur man behandlar andra människor, säger Todd Woodcroft.

– Som coacher måste vi acceptera den här rollen, speciellt i den här akademiska världen, och inse att vi har ett ansvar. Den här boken är en introduktion till väldigt många tunga ämnen som alla spelare i mitt lag kommer att ha upplevt någon gång under sina hockeykarriärer.

Fredrik Backman skrev "Vi mot er" som en uppföljare till "Björnstad" och jobbar som bäst på en tredje bok i serien. "Björnstad" är även på väg att bli tv-serie och har premiär på HBO Nordic någon gång under hösten.

