Salos kritik: "Smittorisken blir väldigt stor"

– Jag vet av erfarenhet från förra säsongen. Då var det sju, åtta killar som efter tränat tillsammans fått en vanlig influensa, vilket gjorde att vi hade svårt att få ihop ett lag.

– Vi tittar nu på förbundsserierna för att ta fram en manual, svarar Olof Östblom som är tävlingschef på Svenska Ishockeyförbundet.

SHL, Hockeyallsvenskan börjar dra upp riktlinjerna för att starta upp sina respektive ligor under hästen. Lagen har också till och från samlat sina svenska spelare för träning även om dom flesta klubbar släppt iväg killarna och tjejer på semester. Spel med eller utan publik är en av många frågor vid omstarten.



I högre serierna handlar mycket om att det finns en ekonomisk bit i att få igång serierna, men hur kommer det fungera längre ner i seriesystemet? En som är starkt kritisk till att skynda igång seriespelet i tvåan är Hedemoras tränare, tidigare NHL-målvakten Tommy Salo.

- Jag förstår att SHL och lagen där vill att det ska sätta igång, men småklubbarna har inte samma möjligheter och resurser. I flesta hallarna är det små korridorer och utrymmen. Bland annat har vi det i Hedemora, vilket gör att smittorisken blir väldigt stor. Jag vet av erfarenhet från förra säsongen. Då var det sju, åtta killar som efter tränat tillsammans fått en vanlig influensa, vilket gjorde att vi hade svårt att få ihop ett lag. Skulle det istället vara corona som sprids mellan spelarna finns det en risk att dom som smittas blir borta hela säsongen, men även då kan i sin tur sprida det vidare.

- Däremot tror jag inte det här påverkar Hedemora ekonomiskt. Vi har svårt att få in pengar överhuvudtaget. Det är inte som i SHL eller Hockeyallsvenskan där Tv-avtalen gör att dom kan dra in pengar. För oss handlar det helt andra saker och värden, att värna om våra spelare och deras anhörigas hälsa. Våra spelare åker direkt från sina jobb till träningarna, sedan hem och kan inte som SHL-spelarna vara hemma när dom inte har träningar eller matcher. Vi måste tänka efter här och inte bara dra igång säsongen.

Vad krävs det enligt dig för att man ska kunna dra igång Division 2-serierna?

- Allt handlar om smittorisken. Småklubbarna utövar sitt i små lokaler. Om SHL sätter igång måste alla andra serier också dra igång, så är det, eftersom lag ska kunna gå upp och ner. Ska vi ha stängda ligor nästa säsong eller hur har man tänkt sig? Jag har inget bra svar på det och inte heller hört något från förbundshåll.

FÖRBUNDETS SVAR

Olof Östblom är tävlingschef på Svenska Ishockeyförbundet och har full förståelse för Division 2-klubbarnas dilemma även om han i dagsläget, med osäkerheten kring pandemin, inte har någon bra lösning på problemet.

– Vi tittar nu på förbundsserierna för att ta fram en manual. Sedan håller vi även på att ta fram en manual för barn och ungdom, vilken inte är fastslagen ännu.

- När det sedan kommer till smittspridning kommer samma sak gälla för senior som senior, men det är såklart grejer som inte kommer kunna vara överförbara till Division 2 eller ens Division 1 jämfört med SHL.

- Det gäller i så stor utsträckning som möjligt hålla den sociala distanseringen och hygienen. Klart att det finns en massa frågetecken kring hur man ska lösa saker och ting.



Hur tänker du kring det här med att många hallar och utrymmen kring ombyte är väldigt trånga?

- På sådana ställen kan det bli problem. Om man vill dra igång gäller det att hitta en handlingsplan. Det är olika förutsättningar i samtliga ishallar i hela Sverige. Då blir det svårt att sätta det definitiva att så här ska det funka.

- Sedan måste inte alla serier starta samtidigt. SHL har sagt att dom vill starta nu. Det som kan ställa till det är när, så att säga, ligorna krockar. Kommer vi till ett kval mellan Hockeyettan och Hockeytvåan, vilket det ska vara, måste serierna sluta tidsmässigt så det fungerar med kvalet.

- Just nu får vi hålla väldigt mycket öppet. Det kommer bli intressant att se vad som händer då folk träffas under semestrarna och allt det här, vilket är något som egentligen ingen vet något om. Sedan har vi det här med om alla klubbar verkligen vill spela utan publik? För många klubbar är publiken, även om den är liten, en viktig inkomstkälla.

- Det viktigaste i allt det här, vilket jag håller med Tommy om, är att vi inte ska bidra till någon smittspridning. Idrott är kul och vi behöver den, men det får inte bli på bekostnad av folks hälsa.