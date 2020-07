Uppgifter: Han väntas ta över New Jersey Devils

New Jersey Devils har gått utan en permanent lösning på coachpositionen sedan John Hynes sparkades i början av december. Senaste månaden har jakten på en ny tränare intensifierats och nu ska det vara klart vem det blir som ersätter Alain Nasreddine, klubbens temporära tränare under de sista månaderna av säsongen.

Enligt Kevin Weekes, expert på NHL Network och tidigare målvakt i bland annat just Devils, kommer veteranen Lindy Ruff, 60, att utses till ny coach för laget.

Ruff kommer närmast från New York Rangers, där han fungerat som assisterande coach de senaste åren. Han har tidigare haft huvudansvaret i Buffalo Sabres (1997-2013) och Dallas Stars (2013-2017). Han har även varit delaktig som assisterande coach i Kanadas OS-guld 2010 och 2014 samt tagit två VM-silver med det kanadensiska landslaget.

Enligt Weekes förväntas det också bli klart att Tom Fitzgerald får fortsätta som general manager i klubben. Fitzgerald tog över när Ray Shero fick sparken i januari. 51-åringen, som gjorde närmare 1 100 NHL-matcher som spelare, har jobbat i Devils organisation sedan 2015. Dessförinnan jobbade han med Shero i Pittsburgh Penguins, först som spelarutvecklare och sedan som assisterande general manager.

